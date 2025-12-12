TMW Genoa, un innesto per reparto per rinforzare la rosa. Nonostante la svolta De Rossi

Dopo Inter e Milan, il Genoa è la squadra che ha conquistato più punti nelle ultime cinque giornate di campionato. Da quando la proprietà del Grifone ha scelto Daniele De Rossi come nuovo allenatore la squadra rossoblù non ha ancora perso una partita: due pareggi e due vittorie. In quattro partite DDR ha conquistato otto punti contro i tre nelle nove gare della gestione Vieira. Un cambio di rotta clamoroso che ha fatto riemergere il Genoa dalla zona retrocessione, ma non ha cambiato i piani in vista di un gennaio che vedrà la società rossoblù rinforzare una rosa che ha bisogno di forze nuove praticamente in ogni reparto.

Negli scorsi giorni il proprietario Dan Sucu ha confermato che a gennaio il Genoa non si farà trovare impreparato: "Un regalo a De Rossi nel prossimo mercato? Sicuramente sì. Abbiamo molte cose da fare meglio rispetto a quanto abbiamo fatto". Ed effettivamente la società si sta già muovendo attraverso il nuovo uomo mercato Diego Lopez per trasformare la rosa con quattro volti nuovi.

Già, perché il Genoa nella prossima finestra di calciomercato proverà ad acquistare un portiere, un difensore centrale, un centrocampista e poi un attaccante. I confronto con De Rossi hanno convinto la società della necessità di acquistare un altro numero uno da affiancare a Leali e un altro centravanti da mettere in concorrenza con Colombo. Poi due ulteriori acquisti tra difesa e centrocampo per raggiungere il prima possibile quell'obiettivo che proprio Sucu ha chiarito pochi giorni fa: "L'augurio è che De Rossi possa aiutarci ad ottenere i quaranta punti il più presto possibile".