Il Milan ha proposto un tetto ai prezzi del settore ospiti, Simonelli: "Non molto condiviso"

Mettere un tetto al prezzo del biglietto del settore ospiti. Nell’assemblea di oggi, i club di Serie A hanno discusso la proposta - avanzata dal Milan - di calmierare le trasferte dei tifosi. Ne ha parlato, a margine dell’assemblea, il presidente di Lega, Ezio Maria Simonelli: “Non mi sembra ci sia grande condivisione, si è deciso di costituire una commissione che dovrà portare a una proposta e poi a una votazione. Alla proposta, che nasce dal Milan, si sono associate anche altre squadre, tra cui Juventus e Inter”.

A Simonelli è stato poi chiesto, nel corso della conferenza stampa, di raccontare qualcosa in più, anche sulla poca condivisione: "C'è poco da aggiungere. C'è chi ha detto che c'è libero mercato e chi ha detto che all'estero si fa in maniera diversa, calmierando i prezzi per i settori ospiti. È un po' bianco o nero, quando le società si ritroveranno cercheranno di capire l'orientamento".

La conferenza stampa di Ezio Simonelli.