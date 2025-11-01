Hernanes: "Il Como ha dominato a Napoli, ogni giocatore rispetta la filosofia di Fabregas"

Hernanes, ex centrocampista e oggi commentatore tecnico per Dazn, è intervenuto nel post-partita di Napoli-Como e si è espresso così sulla partita del Diego Armando Maradona: "Per il Como era una prova di fuoco, in casa del Napoli, e sicuramente non ne esce bocciato. Il Como ha dominato la partita, ma ha fatto fatica a entrare nella difesa perché Rrahmani e Buongiorno hanno fatto una prestazione incredibile.

Fabregas? Elegante, educato, lucido in tutte le fasi. Ed è anche rispettoso. Abbiamo visto Nico Paz giocare tante volte di tacco, anche Diao. Ma sono giocate che fanno perché vogliono andare in avanti, non le fanno per fare i fenomeni. Così rispettano la filosofia di gioco. Il Napoli ha un possesso palla maggiore perché hanno i calciatori più forti, il Como invece perché è fedele alla filosofia del suo allenatore".

IL TABELLINO DI NAPOLI-COMO

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic ; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (1' st Gutiérrez); Anguissa, Gilmour (37' Elmas), McTominay; Politano (42' st Lobotka), Hojlund (42' st Lucca), Neres (28' st Lang). A disp.: Contini, Ferrante, Gutiérrez, Juan Jesus, Olivera, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Vergara, Ambrosino. All.: Conte

Como (4-2-3-1): Butez, Smolcic (26' st Posch), Ramon, Kempf (8' Diego Carlos), Valle; Caqueret (26' st Da Cunha), Perrone; Addai (37' st Rodriguez), Nico Paz, Diao; Morata (37' st Douvikas). A disp.: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Van Der Brempt, Baturina, Vojvoda, Le Borgne, Rodriguez, Kühn, Cerri. All.: Fabregas

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: Perrone (C), Anguissa (N), Smolcic (C), Politano (N), Elmas (N)