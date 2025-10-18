Hernanes riflette: "Juve, Thiago Motta era l'opposto della filosofia del club"

L'ex centrocampista dei Lazio, Juventus ed inter, il brasiliano Hernanes, ha rilasciato un'intervista a Soccermagazine nel corso della quale ha parlato del campionato italiano ed anche dei bianconeri di Igor Tudor.

Queste le sue parole: ''Rispetto allo scorso decennio dominato dalla Juventus, oggi il livello del calcio italiano appare più equilibrato. Basti pensare al trionfo dell'Atalanta in Europa League nel 2024 e al buon rendimento del Milan nelle coppe nazionali nella stagione passata''.

Poi sulla Juventus: ''La Juve resta una società importante con una cultura, filosofia e identità molto precise. Tuttavia, cambiare allenatore non è di per sé la soluzione, perché non basta una novità in panchina per rimettere tutto a posto. Serve trovare la persona giusta, qualcuno che condivida i principi e la visione di gioco che da sempre contraddistinguono la Juve e non è affatto semplice. Ad esempio, Thiago Motta è un ottimo allenatore ma rappresenta l'opposto della filosofia bianconera. La Juve non ha mai avuto una un'impostazione di gioco come quella proposta da lui: la sua identità è sempre stata più diretta, pragmatica, orientata al lavoro quotidiano e al risultato. Per questo non basta puntare su un tecnico capace: bisogna scegliere l'allenatore giusto per il progetto e la tradizione del club".