Liverpool, Ekitike umilia il Galatasaray: "Potevamo vincere 10-0. PSG? Non una rivincita"

Dopo aver segnato nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Liverpool e Galatasaray, Hugo Ekitiké ha espresso tutto il suo entusiasmo in seguito alla netta vittoria per 4-0 dei Reds. "Avremmo potuto vincere 10-0. Abbiamo sprecato alcune occasioni, ma abbiamo comunque giocato bene, possiamo essere fieri di noi stessi", ha esclamato l'attaccante ai microfoni di TNT Sports.

Ora la squadra di Arne Slot se la dovrà vedere ai quarti di finale con il Paris Saint-Germain, ex squadra proprio di Ekitiké, che però non gli ha dato molto spazio costringendolo a cambiare aria. Nel pensare a questa sfida però, non sembra cercare rivincite: "Se cerco forse la rivincita? È un club che amo ancora molto, ed è fantastico affrontarli di nuovo in questa fase della competizione", ha sottolineato a Canal+, senza sbilanciarsi oltre.

L'anno scorso, le due squadre si sono affrontate agli ottavi di finale della massima competizione europea per club. Nel match d'andata giocato a Parigi il Liverpool venne annichilito dai rivali, riuscendo però a trovare una incredibile vittoria con l'unico tiro in porta effettuato, grazie alle tantet parate fatte da Alisson. Nella sfida di ritorno invece è toccato a Donnarumma volare per salvare i suoi e trascinare la sfida ai calci di rigore, grazie ad un gol di Dembele. E anche ai rigori Gigio è risultato determinante.