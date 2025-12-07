Hojlund porta già avanti il Napoli al 7': Juventus sotto 1-0 al Maradona

Il Napoli è in vantaggio dopo soli 7 minuti grazie a Rasmus Hojlund. Grandissima azione dei partenopei, che ribaltano il fronte rapidamente: Neres riceve da Di Lorenzo e salta secco Koopmeiners, mettendo poi una palla perfetta per il danese, che anticipa Kelly e sigla l'1-0. Juventus sotto.

Clicca qui per seguire il live di TMW di Napoli-Juventus.