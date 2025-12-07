Hojlund porta già avanti il Napoli al 7': Juventus sotto 1-0 al Maradona
TUTTO mercato WEB
Il Napoli è in vantaggio dopo soli 7 minuti grazie a Rasmus Hojlund. Grandissima azione dei partenopei, che ribaltano il fronte rapidamente: Neres riceve da Di Lorenzo e salta secco Koopmeiners, mettendo poi una palla perfetta per il danese, che anticipa Kelly e sigla l'1-0. Juventus sotto.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile