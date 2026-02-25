Napoli, l'ex Sosa: "Alisson Santos il nuovo Lavezzi? Non scherziamo. Hojlund non riposa mai"

'El Pampa' Roberto Sosa ha parlato. L'ex attaccante del Napoli, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, ha espresso delle considerazioni personali sulla stagione in corso d'opera della ciurma di Antonio Conte. Da campioni d'Italia in carica, falcidiati dalla maledizione infortuni, i partenopei sono in bilico tra terzo e quarto posto dopo essere stati agganciati dalla Roma di Gasperini.

"Non so quanti punti servano per la qualificazione alla prossima Champions, non sono bravo come Allegri in matematica su questi calcoli. Preferisco focalizzarmi sulle prestazioni del Napoli. Ebbene, a Bergamo gli azzurri mi hanno convinto, al di là degli errori arbitrali che li hanno penalizzati e che hanno condizionato il risultato", il giudizio di Sosa riguardo la sconfitta per 1-2 incassata dai ragazzi di Conte. "In generale l’intera Serie A si lamenta per le sviste arbitrali. Gli arbitri sono in grossa difficoltà", il parere riguardo le polemiche generate dagli errori commessi lungo la stagione dagli ufficiali di gara, tra VAR e non solo.

Dopodiché l'ex giocatore del Napoli si è soffermato sul neo arrivato Alisson Santos e Hojlund: "Alisson Santos dal vivo, al debutto con il Como, non mi aveva convinto. Contro Roma e Atalanta ha invece mostrato le sue qualità. Non esageriamo però con i paralleli, non è il nuovo Pocho Lavezzi, non scherziamo….", l'avviso lanciato. "Hojlund segna poco? A me piace molto il danese, fa un lavoro pazzesco, attacca la profondità, difende palla ma non riposa mai e questo incide. Anche uscire qualche volta dopo un’ora di gioco gli avrebbe consentito di recuperare un po’ di energie”.