'Allez le Milan': i tre nazionali francesi trascinano i rossoneri nella vittoria col Como

"Les doigts dans le nez" dicono in Francia quando fanno qualcosa con semplicità. Chissà se sarà questa la frase che si diranno questa sera negli spogliatoi del Sinigaglia i vari Rabiot, Nkunku, Maignan e compagni dopo la vittoria per 1-3 raccolta dal Milan contro il Como, che per la prima volta in stagione va ko al Sinigaglia. I rossoneri fanno loro un l'importantissimo recupero della sedicesima giornata, sfruttano il passo falso del Napoli e vanno a tre punti dal primo posto, trascinati dai suoi tre francesi.

In realtà il primo tempo del Milan è stato tutt'altro che semplice: il vantaggio di Kempf arriva dopo una manciata di minuti e il Como va più vicino al raddoppio. E' qui che sale in cattedra il primo dei tra francesi protagonisti, quel Mike Maignan che come spesso accade riesce a tenere a galla i suoi con interventi prodigiosi. Prima della fine del primo tempo, però, il vento cambia, Rabiot si guadagna il calcio di rigore e il secondo francese protagonista della serata, Christopher Nkunku si presenta sul dischetto e trasforma il penalty con freddezza, realizzato il quarto in in campionato.

Nel secondo tempo, infine, il Milan diventa padrone del campo e ribalta la partita con il terzo francese, l'MVP di serata, ossia Adrien Rabiot. 'Cavallo Pazzo' prima trafigge Butez con un preciso sinistro su splendido assist di Leao; poi lo silura a due minuti dal termine con un potente sinistro dalla distanza che si infila all'angolino per il tris. Alla fine a Como si parla francese. Maignan, Nkunku e Rabiot firmano una vittoria che pesa e che profuma di grande Milan, dimostrando ancora una volta quanto l’asse transalpino sia diventato centrale nel progetto rossonero. Un messaggio anche per Didier Deschamps che stasera avrà potuto esclamare: "Allez le Milan".