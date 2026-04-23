Cruciani duro sul Napoli: "Fallimento totale di Conte, gli infortuni sono solamente un alibi"

Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico, è intervenuto al podcast Numer1 riservando aspre critiche al cammino del Napoli di Conte in questa stagione. Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

"Fallimento Napoli. Io penso che De Laurentiis abbia ben chiara la situazione. Antonio Conte in estate è stato accontentato in tutto: ha preteso Beukema ed è stato strapagato, De Bruyne non l’ha deciso lui ma non è stato un grandissimo acquisto anche per gli infortuni, Lang, Lucca, tutti calciatori voluti da Conte. Non ci può raccontare il contrario. Ha preteso tutto e ha ottenuto sul mercato quello che voleva, più o meno. Il risultato qual è stato? Non è mai stato in corsa per lo Scudetto, 30° in Champions League ed eliminato dalla Coppa Italia. Questo è il risultato di quest’anno di Antonio Conte: un fallimento totale, è innegabile. Poi si tira fuori l’alibi degli infortuni, ma da quando sono tornati più o meno tutti disponibili non è che le cose vadano a gonfie vele".