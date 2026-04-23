Massara ma non solo. Con l'addio di Ranieri alla Roma rischia anche l'attuale staff medico
In casa Roma si attende soltanto il comunicato che ufficializzi l'interruzione anticipata del rapporto tra la Roma e Claudio Ranieri. Questo lo scenario a breve termine che interessa presente (e futuro) del club giallorosso dopo le tensioni tra mister Gasperini e lo stesso Ranieri negli ultimi giorni.
La volontà è quella di arrivare ad un comunicato congiunto: una nota che spieghi anche dal punto di vista tecnico come si arrivi alla separazione ufficiale (probabilmente sarà una risoluzione consensuale).
Con la separazione tra la Roma e Ranieri - e con la posizione del direttore sportivo giallorosso Frederic Massara in bilico come mai in questo momento - secondo Sky Sport può rischiare lo staff medico romanista, pure questo voluto da Ranieri.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.