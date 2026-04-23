Moggi: "Milan-Juventus partita di tradizione eccezionale, peccato da un po' non valga più il titolo"

“Milan-Juventus è una partita di tradizione eccezionale, storicamente una sfida tra squadre che lottavano per il titolo". Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha parlato così oggi durante il programma “Cose di Calcio” su Radio Bianconera. In riferimento, ovviamente, a ciò che è diventato oggi Milan-Juventus, una partita che ai suoi tempi era leggendaria.

"Da qualche tempo non è più così perché ci sono stati degli scollamenti societari che hanno portato la Juventus a diventare una squadra che lotta per il quarto posto. A livello di rosa i rossoneri sono più forti, ma da quando c'è Spalletti la Juventus ha fatto un salto di quantità più che di qualità, e il merito è principalmente dell'allenatore, vedremo domenica sera a San Siro chi la spunterà”.

La partita, ricordiamo, è in programma questa domenica a San Siro alle 20.45.