Fiorentina, Onofri su Gudmundsson: "Non lo riconosco, sembra suo cugino"

Claudio Onofri, ex giocatore e allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione “Viola amore mio”, soffermandosi sulle prestazioni di Albert Gudmundsson e sul profilo di Paolo Vanoli.

Su Gudmundsson, Onofri non usa mezzi termini: "Nelle ultime partite che ho visto della Fiorentina Gudmundsson non si riconosce. Sembra il cugino. Nel calcio a volte devi avere la capacità di risollevarti. È un giocatore con un grandissimo talento. Vedendolo ultimamente è una delusione cocente. A Genova faceva l'allenatore di se stesso, perché andava dove voleva e l'allenatore sosteneva che questo comportamento serviva per esaltare le sue qualità. Nel calcio ci sono queste situazioni in cui il talento scompare. Bisogna capire perché arriva ad aver degli sbalzi di rendimento così importanti e capire se il problema è a livello caratteriale o meno. A me è sembrato una persona a modo quando ero a Genova. Io il Gudmundsson di Genova lo prenderei ovunque. Parlo dal punto di vista tecnico, perché poi se durante la carriera ha sempre questi sbalzi di rendimento non saprei se prenderlo davvero ovunque, però non lo posso sapere".

Alla domanda sul possibile futuro dell’islandese in viola, l’ex tecnico rossoblù allarga il discorso anche a Vanoli: "Ogni tanto mi è capitato di vederlo e Vanoli me lo tengo tutta la vita. È vero che quest'anno la Fiorentina ha avuto dei problemi, ma io riconosco il valore dei giocatori e degli allenatori per quello che trasmettono alla squadra. Poi con calma questo si vede riflesso anche nella tifoseria. Secondo me Vanoli è un allenatore preparato e talentuoso. Io non so cosa pensa di Gudmundsson. Credo che sia lui sia la Fiorentina hanno avuto delle difficoltà. Io per dire, Gudmundsson e Vanoli li vorrei nel Genoa. La qualità di Gudmundsson è che non devi dargli degli obblighi in campo a livello offensivo, ma lo devi lasciare libero di inventare, mentre in fase difensiva deve stare in determinate posizioni".