Inter, sfida al Genoa per dimenticare l’amarezza Bodo/Glimt. De Rossi senza Norton-Cuffy

Il Bodo/Glimt è il passato, amaro. Il futuro, per l’Inter di Cristian Chivu, ha le fattezze del Genoa, prossimo avversario in campionato dei nerazzurri. Ci sarà con ottime probabilità Hakan Calhanoglu, che all’indomani del ko con i norvegesi è tornato a lavorare in gruppo. Al suo fianco, Henrikh Mkhitaryan, che ha escluso di pensare al ritiro e ha commentato così la delusione per l’eliminazione dalla Champions League: “Abbiamo avuto una grande frustrazione, ma dopo qualche ora siamo tornati ad allenarci il giorno dopo pensando che abbiamo un altro obiettivo da raggiungere”.

Dell’Inter, soprattutto con qualche retroscena legato al passato, ha parlato il direttore sportivo Piero Ausilio. Tra le verità, o bugie bianche a seconda dei riscontri, il dirigente ha escluso un particolare flirt con Cesc Fabregas: “Non è mai stato vicino all’Inter, se non da giocatore quando stava lasciando l’Arsenal”. Poi, su Chivu: “Quando ci siamo trovati di fronte alla scelta di Inzaghi, l'idea principale e in cui credevamo di più era Chivu. Per mille motivi. Era un ragazzo vero da calciatore, lo è come uomo e sta dimostrando a tutti quel che vale da allenatore. All'Inter lo conoscevamo già dalla Primavera”.

Sull’altro fronte della sfida in programma sabato, i liguri di Daniele De Rossi. Il Genoa dovrà fare a meno di Brooke Norton-Cuffy, peraltro obiettivo dei nerazzurri sul mercato: “Non ha una lesione grave ma potrebbe non recuperare per la partita di Milano, vedremo in questi giorni - ha spiegato l’ex centrocampista -. Messias? Sta bene, stano tutti bene, non ci sono infortuni lunghi”. De Rossi ha inoltre evitato di indulgere sugli stereotipi dell’Inter arrabbiata: "Cambia poco, sono più idee che ci facciamo noi prima della partita. E' una squadra che sta vincendo a ripetizione in campionato perché hanno un obiettivo. Uno gli è saltato, l'altro è vivo e alla portata, avranno voglia di batterci e mantenere la striscia di vittorie”.