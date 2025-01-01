Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

MILAN, IDZES E MUHAREMOVIC IDEE PER LA DIFESA. GENOA, A GENNAIO CACCIA ALL'ATTACCANTE. PISA, MERCATO DECISIVO PER RISOLLEVARSI. ROMA, BALDANZI VERSO L'USCITA

GENOA

Indipendentemente da quello che sarà il rendimento da qui in avanti di Vitinha e Lorenzo Colombo, in casa Genoa ci sarebbero delle riflessioni in atto da parte della dirigenza nell'ottica di assicurarsi dei rinforzi in vista del mercato di gennaio. Sembra chiaro che un rinforzo arriverà per dare più peso alla fase offensiva e più scelte al tecnico.

MILAN

Si allunga la lista di pretendenti per il difensore del Sassuolo, Tarik Muharemovic. Il centrale è uno dei punti cardine della sorpresa neroverde, con la squadra di Fabio Grosso che si gode il suo attuale ottavo posto, con 17 gol subiti, dato in linea con le squadre del centro classifica più che con quelle della lotta salvezza. Negli scorsi giorni per il difensore bosniaco si è parlato di un possibile ritorno di fiamma con la Juventus, così come di un pensiero che potrebbe farci il Napoli di Spalletti. La lista, però, non si ferma qui fra le grandi del nostro calcio che avrebbero messo gli occhi su di lui. Uno scout del Milan sarebbe stato, infatti, presente sabato pomeriggio per la sfida Sassuolo-Fiorentina. Con Muharemovic come principale giocatore osservato. Il sogno nel reparto arretrato dei rossoneri rimane Thiago Silva, ma sul taccuino potrebbe finire anche lui. Che ha risposto presente siglando uno dei tre gol che hanno steso i viola. Con la quarta statuetta da migliore in campo conquistata in queste prime 14 giornate di campionato di Serie A. Il Milan comunque intanto ha visionato di nuovo anche l’indonesiano Jay Idzes, già seguito a marzo quando giocava nel Venezia.

PISA

Momento delicato per il Pisa, battuto dal Parma all’Arena Garibaldi. Nel post gara, il direttore generale del club toscano, Giovanni Corrado, è intervenuto in conferenza stampa parlando anche di calciomercato: “È ovvio che pensiamo di far qualcosa. Faremo le nostre valutazioni, come tutte le società di questo mondo. Ma la priorità è prenderci ciò che ci sta mancando. Abbiamo buttato un paio di punti negli ultimi minuti. Questo rende la sconfitta di più amara di quanto dovrebbe essere. Non avevamo ancora perso uno scontro diretto. Ci può stare un passo falso. Se abbiamo individuato qualcuno per risolvere il problema del gol? Padre tempo. Abbiamo qualche gol in meno rispetto a quanto previsto. Fa parte del miglioramento. Questa è parte della crescita quotidiana”.

ROMA

Tommaso Baldanzi via dalla Roma a gennaio è una possibilità. Perché Gian Piero Gasperini ha chiesto due pedine per il suo attacco, un esterno a sinistra di piede destro, con sondaggi per Federico Chiesa negli ultimi giorni, e poi un centravanti, perché Ferguson e Dovbyk non hanno convinto appieno. Se i giallorossi dovessero centrare entrambi gli obiettivi, ecco che l'ex Empoli potrebbe finire sul mercato, anche eventualmente come pedina di scambio. Nelle ultime settimane si è parlato di uno scambio possibile con l'Hellas Verona per Giovane. Gli scaligeri vorrebbero Baldanzi per il proprio reparto offensivo, ma senza sacrificare il brasiliano, ancora in gol contro l'Atalanta con un tiro da fuori - seppur deviato - e con una valutazione fra i 15 e i 20 milioni di euro, inseguito da molte squadre di primo livello. Poi c'è il Pisa. I nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi per il mercato di gennaio e potrebbero proporre un prestito oneroso. Dall'altro lato Baldanzi non ha intenzione di andare via, perché vuole giocarsi le proprie carte in giallorosso. Anche ieri è stato schierato da titolare, come falso nove, nella gara contro il Cagliari persa da uno a zero, venendo sostituito dopo otto minuti del secondo tempo.

LIVERPOOL AL BIVIO: SLOT O SALAH. REAL MADRID, TUTTO PRONTO PER ENDRICK ALL'OLYMPIQUE LIONE. PARIS FC, AVANTI TUTTA PER KANTE. FENERBAHCE, L'EX UDINESE BECAO MESSO FUORI ROSA

PREMIER LEAGUE

Il Liverpool è nel caos e Arne Slot rischia seriamente il posto da allenatore. La crisi di risultati delle ultime settimane ha messo il tecnico olandese in una posizione scomoda a pochi mesi dalla conquista della Premier League. Un problema accentuato nelle ultime ore dalle dichiarazioni di Mohamed Salah, che potrebbero infliggere il colpo di grazia a una stagione così tormentata. Dopo tre panchine consecutive in campionato - contro West Ham, Sunderland e Leeds United - l’attaccante egiziano ha espresso tutta la sua delusione: "Credevo di avere un buon rapporto con l’allenatore, ma improvvisamente non c’è più. Sembra che qualcuno non mi voglia nel club". Il clima ad Anfield è ormai teso: la dirigenza, guidata da Michael Edwards e Richard Hughes, si trova tra l’incudine e il martello. Licenziare un allenatore per volere di un giocatore sarebbe un precedente pericoloso, ma nomi come Oliver Glasner del Crystal Palace o Steven Gerrard, leggenda dei Reds senza squadra, iniziano a circolare come possibili sostituti. Sul campo, il Liverpool è ottavo in classifica con 23 punti, a dieci lunghezze dalla vetta e due dai posti Champions, con prestazioni altalenanti, come dimostra il pareggio subito contro il Leeds in pieno recupero. Adesso però bisognerà prendere provvedimenti: le dichiarazioni del giocatore aggiungono solo "pepe" a una situazione già molto delicata. La situazione è resa ancora più delicata dalla prossima partenza di Salah con la nazionale per la Coppa d’Africa e dal mercato invernale alle porte. Salah e Slot hanno contratti fino al 2027, ma è chiaro che la poltrona più traballante in questo momento è quella del tecnico olandese. Ad Anfield, la guerra interna tra il campione egiziano e il club rischia di provocare una rivoluzione completamente inattesa.

LALIGA

Espulso senza giocare neppure un minuto nella sconfitta del Real Madrid contro il Celta Vigo (0-2), Endrick potrebbe non scendere più in campo in Liga con la maglia dei Blancos in questa stagione. L’attaccante brasiliano sarà infatti con ogni probabilità squalificato e al Real restano soltanto due gare di campionato prima della pausa invernale. Secondo ESPN Brasil, il giovane talento volerà molto presto in Francia. Da settimane si parla dell'accordo con l’Olympique Lione, trovato con la formula del prestito secco, senza opzione di acquisto, e con metà dello stipendio coperto dal club francese. L’intesa è stata già trovata: Endrick dovrebbe firmare il suo contratto con l’OL tra Natale e Capodanno. Una volta completato il trasferimento, sarà a disposizione di Paulo Fonseca già dal 1º gennaio. Sempre ESPN aggiunge che il suo debutto con la maglia del Lione potrebbe arrivare immediatamente: il 3 gennaio, nel match di Ligue 1 contro il Monaco. Una data che i tifosi hanno già cerchiato in rosso, pronti a scoprire da vicino uno dei talenti più splendenti del calcio mondiale.

LIGUE 1

Nelle ultime settimane il Paris FC ha manifestato apertamente il desiderio di riportare N’Golo Kanté in Francia. Il centrocampista campione del mondo 2018 non ha ancora rinnovato il contratto con l’Al Ittihad e il club parigino sperava di rinforzare la rosa con un giocatore di grande esperienza internazionale. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Foomercato, il ritorno di Kanté in Ligue 1 sembra ormai improbabile. Antoine Arnault, presidente del Paris FC, ha confermato che il francese era davvero nei piani del club e che l’affare è stato molto vicino a concretizzarsi. "Ci siamo davvero andati vicino quest’estate", ha dichiarato Arnault in un’intervista a L’Équipe. "È un peccato che non sia venuto, ero dispiaciuto per questo. Credo che anche lui volesse trasferirsi, ma il suo club non lo ha permesso. Noi rispettiamo la decisione, ma è un vero peccato: avere N’Golo in squadra avrebbe creato una dinamica importante e forse ci avrebbe permesso di guadagnare cinque punti in più in classifica". Il dirigente ha poi aggiunto che, al momento, l’interesse non è più attuale, ma il Paris FC potrebbe tornare alla carica per il centrocampista, noto per la sua capacità di recupero palla e per l’equilibrio in mezzo al campo. Caratteristiche che avrebbero potuto rappresentare un elemento chiave per migliorare le prestazioni della squadra e aumentare le ambizioni di classifica. Il no dell’Al-Ittihad ha chiuso solo temporaneamente le porte al ritorno in Francia.

SUPER LIG

Il Fenerbahçe ha deciso di escludere Rodrigo Becao dalla rosa della squadra. Dopo le decisioni che avevano riguardato İrfan Can Kahveci e Cenk Tosun, il club di Istanbul ha annunciato che anche il difensore brasiliano non farà parte del gruppo per le prossime partite. La decisione è stata presa questa mattina, al termine di un incontro tra la dirigenza e lo staff tecnico, ed è stata presentata come una scelta condivisa pur senza specificare le motivazioni che l'hanno provocata. Il 29enne ex Udinese, sotto contratto con il Fenerbahçe fino al giugno 2028, ha collezionato finora 38 presenze con la maglia giallo-blu, segnando 2 gol e fornendo 1 assist. In questa stagione ha però giocato soltanto 6 minuti. Il difensore era arrivato nell’estate 2023 dal club friulano per una cifra di 8,3 milioni di euro. La notizia arriva dopo il derby pareggiato con il Basaksehir, segnando un punto di rottura definitivo e lasciano presagire un addio nel mercato di gennaio. Sulle tracce del brasiliano c'è il Benfica del suo ex allenatore, José Mourinho.