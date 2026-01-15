Torino, in arrivo Obrador: fumata bianca vicina, manca solo l'ultimo ok del Real Madrid
Il Torino batte un colpo sul mercato in questo giovedì sera. secondo Sky Sport è infatti in dirittura d'arrivo la trattativa che porterà in granata Rafa Obrador, terzino sinistro classe 2004 del Benfica.
L'operazione è in via di definizione, col Torino che ha già trovato gli accordi del caso sia col giocatore che col Benfica. Manca soltanto l'ultimo ok del Real Madrid, club che dopo aver venduto il giocatore ai portoghesi si era comunque mantenuto la consueta clausola di recompra. Grande fiducia comunque in casa granata, col giocatore che potrebbe arrivare entro il fine settimana in Italia.
