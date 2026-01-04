Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 gennaio

L'INTER NON MOLLA L'OSSO PER CANCELO, IL BARCELLONA SI FRAPPONE E IL DOPPIO EX SI DIVIDE. CALHANOGLU, RIECCO IL GALATASARAY: IL PIANO DEI NERAZZURRI. CHE BAGARRE PER PALESTRA: PIOVONO CANDIDATE DALL'ESTERO, PURE LA JUVENTUS INTRALCIA MAROTTA. GIU' LE MANI DA KHEPHREN THURAM: I BIANCONERI VOGLIONO BLINDARE IL FRATELLO MINORE DI MARCUS. NAPOLI, LUCCA VIA? CHI PUO' SOSTITUIRLO. IL COMO GUARDA IN CASA NAPOLI PER RINFORZARSI A CENTROCAMPO. FIORENTINA, DOMINGUEZ IDEA DA ESTERNO D'ATTACCO E BALDANZI OCCASIONE DI MERCATO. GINO INFANTINO VIA, RIPARTE IN ARGENTINA. LAZIO, TUTTE LE RICHIESTE DI SARRI PER GENNAIO. OCCHIO A GUENDOUZI, SIRENE DALLA TURCHIA. TIAGO GABRIEL FA GOLA IN PREMIER LEAGUE,



Il laterale destro classe '94 Joao Cancelo si avvicina all'Inter. In queste ore contatti importanti tra le parti per provare a sbloccare il ritorno in Italia del calciatore portoghese. Non è più una possibilità il Benfica, né tantomeno la Juventus. Il laterale di proprietà dell'Al Hilal ha in questo momento due alternative sul tavolo e in entrambi i casi si tratterebbe di un ritorno: da un lato i nerazzurri del presidente Marotta, dall'altro il Barcellona. L'Inter anche in serata avrà un nuovo contatto per provare a sbloccare definitivamente l'accordo. La società di Saudi Pro League s'è già detta disponibile a contribuire al pagamento di parte dell'ingaggio, ma a patto di inserire una contropartita. Nello specifico, il trasferimento a titolo definitivo all'Al Hilal di uno tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Entrambi sono a scadenza di contratto con l'Inter e hanno dato disponibilità al trasferimento, entrambi sono due possibilità anche se una scelta definitiva ancora non è stata presa. Acerbi è da anni un fedelissimo di mister Simone Inzaghi, ma all'Inter in questa prima parte di stagione ha trovato più spazio rispetto al centrale olandese. I contatti che andranno in scena nelle prossime ore serviranno a Inter e Al Hilal per trovare una quadra definitiva. Ma in tutto questo c'è da fare i conti anche col Barcellona, l'altro club che si sta concretamente muovendo con Jorge Mendes, procuratore di Cancelo, per provare a chiudere la trattativa. Una decisione è attesa a breve, l'Inter spera di chiudere l'affare già in questo week-end.

Hakan Calhanoglu, il Galatasaray ci riprova e a gennaio. Il club turco lo aveva già corteggiato in estate e con il contratto in scadenza nel 2027 vorrebbe cercare di strappare un trasferimento del regista. I nerazzurri però nelle prossime settimane potrebbe iniziare un dialogo con il suo entourage per il rinnovo del contratto: qualche approccio c'è già stato tra le parti, in un clima sereno dopo qualche tensione nei mesi scorsi. A fine stagione, comunque, ci sarà una netta presa di posizione: o effettivamente andrà in porto il prolungamento oppure, per evitare che il centrocampista vada via a parametro zero, verrà seriamente presa in considerazione una sua partenza.

Tutti pazzi per Marco Palestra. Almeno cinque big straniere sarebbero pronte a puntare su di lui. Palestra piace anche a Juventus e Inter che, proprio per la folta concorrenza, intendono accelerare le operazioni (al di là delle recenti dichiarazioni di Marotta, secondo cui il classe 2005 non sarebbe un obiettivo dei nerazzurri). I numerosi assalti per Palestra, però, non spaventano il Cagliari. Il giocatore, arrivato in estate in prestito secco dall'Atalanta, a giugno tornerà alla casa madre e poi verrà valutato il suo futuro. Il suo presente, invece, è a tinte rossoblù.

Juventus al lavoro per il rinnovo di Khephren Thuram. Nei prossimi mesi il club bianconero si accomoderà al tavolo delle trattative con l’entourage del centrocampista francese. L’obiettivo è chiaro ed evidente: alla Continassa puntano a blindarlo almeno fino al 2030, onde evitare in estate il rischio di nuovi assalti da parte dei top club stranieri. Naturalmente oltre al rinnovo, viste le ottime prestazioni fornite dal suo arrivo a Torino, ci sarà anche un adeguamento salariale. In questo momento, Thuram è tra i meno pagati della rosa juventina con soli 2,2 milioni a stagione come compenso. Il suo ingaggio non entra neppure nella top 10 degli stipendi più alti del club. Per questo motivo, alla luce dell’importanza ora ricoperta nella squadra, è in cantiere un aumento che porterebbe gli emolumenti del numero 19 bianconero intorno ai 3,5 milioni più bonus. Lavori in corso ma i primi segnali vanno dritti in questa direzione, con la volontà reciproca di proseguire insieme ancora per molto tempo.

Federico Chiesa non ha alcuna intenzione di lasciare a tutti i costi il Liverpool, anche perché sta giocando di più rispetto a quanto stesse facendo lo scorso anno con Arne Slot. Il punto è che alla Juventus però ha lasciato tanti amici e, qualora si creassero le condizioni giuste, tornerebbe volentieri a Torino. Il classe '97 cerca un modo per rilanciarsi nel 2026, ma non forzerà in alcun modo la mano con gli inglesi. Da capire quali saranno le valutazioni definitive da parte di Chiellini, Comolli e del nuovo ds Ottolini. La formula che ha intenzione di proporre la Vecchia Signora è quella del prestito secco: al momento i Reds non sono così certi di aprire a questa ipotesi, ma le cose possono cambiare in fretta.

Sarà come il solito il ballo delle punte il più interessante del mercato di gennaio, con il Napoli tra le possibili protagoniste. In uscita dal club azzurro c'è Lorenzo Lucca, che non è riuscito ad inserirsi al meglio nel contesto azzurro. In campionato non parte titolare da fine ottobre e, con l'esplosione di Hojlund e il ritorno - seppur a piccoli passi di Lukaku - è finito in terza fila. Sia lui che il club pensano di trovare una soluzione alternativa alla permanenza sotto il Vesuvio fino a fine stagione e, in questo senso, non mancano le possibilità. Il Benfica di Mourinho ha preso informazioni, ma la richiesta del Napoli è in linea con quanto ha pagato il giocatore in estate dall'Udinese: 30 milioni di euro. Difficile che certe cifre circolino a gennaio, quindi è da vedere se nel dialogo con i portoghesi si possa virare su un prestito (secco o con diritto di riscatto). Ci sono comunque anche altre pretendenti, come il Nottingham Forest in Inghilterra e il Betis in Spagna. In Italia, invece, si era parlato dell'interesse della Lazio e di quello della Roma mettendo in scena uno scambio con Artem Dovbyk. L'ipotesi giallorossa è tramontata visto che il club dei Friedkin è forte su Raspadori e Zirkzee, ma la possibilità che il centravanti ucraino vada a giocare per Conte è tornata in auge in queste ore. Solo una possibilità, al momento: tutto dipenderà dall'eventuale partenza di Lucca e più in generale dalle cessioni che ultimerà a gennaio il Napoli, obbligato a chiudere la sessione appena iniziata a saldo zero.

Sempre più squadre sulle tracce di Antonio Vergara, centrocampista classe 2003 che il Napoli è disposto a cedere a titolo temporaneo in questa finestra di calciomercato. Secondo le indiscrezioni raccolte da TMW, negli ultimi giorni s'è mosso con una certa insistenza il Como. Vergara è calciatore apprezzato da Cesc Fabregas e il club lariano che questo pomeriggio ha battuto di misura l'Udinese proprio ieri, durante la conferenza stampa del suo tecnico, non ha escluso l'arrivo di un nuovo calciatore in mezzo al campo. L'ostacolo principale per la chiusura della trattativa tra Vergara, il Napoli e il Como è legata alla formula del trasferimento. Se da un lato il Napoli vorrebbe cedere il giocatore solo a titolo temporaneo, dall'altro il Como vorrebbe inserire nell'accordo un prestito o un obbligo di riscatto.

La Lazio è alla ricerca di rinforzi, ma a patto che siano in linea con le aspettative di Maurizio Sarri. Al tecnico servirebbero un attaccante più funzionale per il suo gioco rispetto a Castellanos e una mezzala importante e, a livello di nomi, le idee sono molto chiare: i profili in cima alla sua lista sono Giacomo Raspadori e Ruben Loftus-Cheek. L'ex Sassuolo e Napoli ora all'Atletico Madrid è molto vicino alla Roma, pronta a sborsare 22 milioni di euro pur di assicurarselo. Altri nomi accostati ai biancocelesti - Pinamonti del Sassuolo, Piccoli della Fiorentina e Lucca del Napoli - non trovano il gradimento di Sarri. In lista ci sono anche profili più esotici, come Rafa Silva del Besiktas e Panichelli dello Strasburgo. Tante soluzioni in ballo, ma alla fine potrebbe essere scelta una via alternativa: portare a Roma un attaccante di prospettiva e continuare con Dia e Noslin. Questa eventualità, però, potrebbe essere accettata da Sarri solo in un caso: riuscire a portare a Roma Loftus-Cheek. Il tecnico toscano avrebbe dato l'ex al suo vecchio maestro. La sua richiesta è di un contratto di almeno 4-5 anni, unico modo per spalmare l’ingaggio attuale. Allegri, pur facendolo giocare in più ruoli, fino a qualche tempo fa lo considerava in uscita: sta a Lotito e Fabiani fare una mossa, per accontentare il loro allenatore.

Il Fenerbahce piomba su Matteo Guendouzi della Lazio. Dopo il Sunderland e il Newcastle, anche i turchi si muovono con forza per il centrocampista biancoceleste: c'è già, secondo quanto raccolto da TMW, una proposta ufficiale per provare a strapparlo alla squadra allenata da Maurizio Sarri. Si tratta di 25 milioni di euro e il francese avrebbe già aperto al trasferimento a Istanbul. La palla, adesso, passa dunque alla Lazio che deciderà se accettare o meno la proposta.

Valentin Castellanos è sempre più vicino al West Ham. Mancano solo da ultimare alcune questioni burocratiche, ma l'attaccante argentino è arrivato a Londra nelle score ore per sostenere le visite mediche con il club inglese prima di firmare il contratto che gli permetterà di legarsi agli Hammers. Alla Lazio andranno 30 milioni di euro.

Spunta un nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TMW, la società viola punta Benjamin Dominguez del Bologna per alzare la qualità (e la quantità) degli esterni in rosa. Il classe 2003 argentino, che in questa stagione ha giocato appena 310 minuti in maglia rossoblù (con un assist), potrà però partire solamente se a mister Italiano sarà consegnato prima un sostituto. Dopo l'arrivo di Manor Solomon in prestito dal Tottenham, la Viola cerca dunque altri attaccanti esterni per switchare definitivamente al nuovo modulo. E Dominguez è un profilo che piace.

C'è una nuova squadra interessata a Tommaso Baldanzi. Secondo quanto raccolto da TMW, nelle ultime ore, dopo che già si erano mosse Hellas Verona, Genoa e Pisa, sul classe 2003 della Roma è piombata la Fiorentina, che starebbe lavorando con i giallorossi per portare l'ex Empoli nuovamente in Toscana dopo la sua avventura con il club azzurro. Già nell'estate del 2023 i viola erano stati vicini ad acquistarlo, ma poi non se ne fece niente. Le parti sono al lavoro, anche se è ovvio che in questo momento l'affare non è ancora stato definito. Le società devono discutere la formula dell'eventuale operazione e la Roma prima deve inserire un nuovo elemento in rosa nel reparto offensivo. Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente novità, con il giovane italiano che adesso è fermo ai box per un problema al retto femorale destro. Tuttavia, contrariamente a quanto facevano presagire le prime sensazioni, non dovrebbe trattarsi di niente di grave: per lui è prevista una settimana di stop, dopodiché potrà tornare sul terreno di gioco. A questo punto resta da capire però con quale maglia.

Gino Infantino torna in Argentina. L’Argentinos Juniors ha infatti ufficializzato pochi minuti fa l’arrivo del centrocampista, nato a Rosario il 19 maggio 2003, dalla Fiorentina. Si trasferisce dai viola in prestito fino a dicembre 2026, con opzione per il riscatto. In questa stagione il centrocampista, prelevato dalla Fiorentina dal Rosario Central per 3 milioni di euro, più il 10% sull’eventuale futura rivendita, non è mai stato impiegato. Nella scorsa stagione ha giocato negli Emirati Arabi Uniti, all’Al-in, con cui ha giocato sette partite, segnando un gol.

Il rinnovo di Niccolò Fortini è attualmente in stand-by. La Fiorentina e l'entourage del laterale di appena 19 anni non si sono ancora seduti al tavolo delle trattative per definire la permanenza del giocatore di Camaiore in maglia viola. Il nazionale Under 21 ha un contratto in scadenza nel 2027 e in questa stagione si sta ritagliando sempre più spazio (17 presenze e un assist finora). Sempre per quanto riguarda i giovani talenti della Viola, tra lunedì e martedì il classe 2006 Tommaso Martinelli sarà un giocatore della Sampdoria: operazione in prestito secco. La Fiorentina, tra i pali, potrebbe rimanere anche così con Christensen e Lezzerini. Infine, sembra in uscita anche Mattia Viti. Il difensore classe 2002 va verso il rientro anticipato al Nizza per poi trovarsi una nuova sistemazione all'estero. L'Empoli non ha convinto nelle sue 16 presenze tra le fila dei gigliati.

Tra i nomi caldi che potrebbero lasciare il Lecce già nel mercato invernale figura Tiago Gabriel. Per vendere il difensore portoghese a gennaio servirebbe un’offerta monstre tra i 30 e 40 milioni di euro. Bournemouth, West Ham e Brentford hanno già manifestato un interesse concreto e continueranno a monitorare la situazione in vista dell’estate, quando potrebbe scatenarsi un’asta per il giovane portoghese. Il centrale, osservato dal vivo anche recentemente, è infatti oggi tra i migliori della stagione per numeri e qualità delle prestazioni.

ALL'ESTERO - IL WEST HAM ASPETTA AD ANNUNCIARE CASTELLANOS, INTANTO UFFICIALE L'ARRIVO DI UN ALTRO CENTRAVANTI. GABIGOL CI RIPROVA: TORNA DI NUOVO AL SANTOS IN PRESTITO. FENERBAHCE, OCCHI IN ITALIA MA NEL FRATTEMPO CHIUDE IL PRIMO INGAGGIO IN TURCHIA: MUSABA NUOVO INNESTO. KNUTSEN RINNOVA CON IL BODO/GLIMT, STRASBURGO PRESO IN CONTROPIEDE. ROSENIOR, CONTATTI POSITIVI E AVANZATI CON IL CHELSEA PER IL POSTO VACANTE DA ALLENATORE.



Il West Ham accende il mercato con l’ingaggio di Pablo Felipe, giovane attaccante brasiliano che arriva dal Gil Vicente e firma un contratto di quattro anni e mezzo, con opzione per una stagione aggiuntiva. A soli 22 anni, il nuovo numero 19 degli Hammers si è già imposto come uno dei profili più interessanti del campionato portoghese, dove in questa stagione ha realizzato 10 gol in appena 13 presenze di Primeira Liga.

Non c'è due senza tre. Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come Gabigol, è ufficialmente un nuovo giocatore del Santos. L’attaccante classe '96 ed ex Inter torna nel club che lo ha visto crescere con la formula del prestito fino alla fine del 2026 dal Cruzeiro, in un’operazione che non prevede un’opzione di riscatto. Il suo ingaggio elevato, uno dei più alti della rosa del club di provenienza, sarà sostenuto congiuntamente da entrambe le società. Il ritorno dell’attaccante era un segreto di Pulcinella e alla fine il club paulista lo ha reso ufficiale attraverso i propri social network, accompagnando l’annuncio con un messaggio carico di simbolismo: "Un ragazzo di Vila Belmiro, tifoso del Santos e spietato. Destinato a essere felice nel club in cui è cresciuto. Sei a casa, bentornato!".

"Un sogno diventato realtà". Così Anthony Musaba, ala sinistra olandese classe 2000, lascia il Samsunspor a metà stagione di Süper Lig (massimo campionato turco) e approda al Fenerbahce, presentandosi ai suoi nuovi tifosi con tanto di bacio sulla maglietta pubblicato con uno scatto su Instagram e didascalia a seguire. "Il giocatore olandese ha firmato un contratto di 4,5 anni che lo legherà ai colori gialloblu", informa il Fener tramite comunicato ufficiale.

Il futuro di Kjetil Knutsen è ormai deciso in Norvegia. Era in corsa per prendere il posto di Liam Rosenior sulla panchina dello Strasburgo, qualora il tecnico inglese decida alla fine di approdare al Chelsea a metà Premier League per sostituire Enzo Maresca, invece è arrivato un colpo di scena: il tecnico norvegese ha prolungato il suo contratto con il Bodo/Glimt proprio oggi. "Credevo di averlo già confermato. Ho detto che non avevamo ancora firmato, ma che eravamo d’accordo. Una parola data è una parola data. Il contratto è firmato. Era stato redatto già diversi anni fa. Abbiamo firmato un accordo perché vogliamo avere una visione a lungo termine", ha spiegato l'allenatore della squadra norvegese nell'annuncio pubblicato dal club sui portali ufficiali. Knutsen ha firmato ufficialmente fino al 2029.

L'addio di Maresca ha squarciato il primo giorno del nuovo anno, ma il Chelsea non ha perso tempo e si è portato avanti per assumere quanto prima un sostituto all'altezza. E non mancherebbe molto, stando alle ultime indiscrezioni: il club londinese rimasto senza allenatore sta portando avanti dei contatti molto positivi con Liam Rosenior. I colloqui sono in fase avanzata: in assenza di colpi di scena, dalla Germania assicurano che il 41enne rivelazione alla guida dello Strasburgo diventerà il nuovo allenatore del Chelsea. Ma c'è una precisazione doverosa da fare: l'affare non è ancora fatto e l’accordo proposto dalla dirigenza inglese potrebbe ancora saltare. Nel frattempo il contratto che lo lega al club francese ha validità fino al 2028 e staremo a vedere se il tecnico reciderà il rapporto con i blu e bianchi a metà stagione di Ligue 1.