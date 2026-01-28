Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni: out Barella, c'è Luis Henrique

Le tre sconfitte consecutive in Champions League contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal hanno fatto scivolare l'Inter nella classifica del girone unico. Cristian Chivu può ancora sperare di entrare nelle migliori 8, e quindi qualificarsi in maniera diretta agli ottavi, ma dagli altri campi devono arrivare risultati favorevoli ai nerazzurri altrimenti sarà playoff. L'Inter arriva alla super sfida europea contro il Borussia Dortmund dopo la strepitosa rimonta di San Siro contro il Pisa. Una vittoria che ha dato animo e consapevolezza, e che ha permesso, anche grazie ai risultati di Juventus-Napoli e Roma-Milan, di posizionarsi a +5 dalla seconda in graduatoria di Serie A.

Inter e Dortmund sono separate da un punto, con i gialloneri attualmente a 11 e i nerazzurri a 12. Arrivano gli ultimi 90 minuti del girone unico. Calcio d'inizio ore 21.00. Il fischietto della gara è il Sig. István Kovacs.

COME ARRIVA IL BORUSSIA DORTMUND -

Il Borussia Dortmund sta vivendo un ottimo momento in campionato: 13 punti nelle ultime 5 gare e secondo posto in classifica a -8 dal Bayern Monaco. In Champions League, i tedeschi arrivano dal ko per 2-0 in casa del Tottenham. Davanti al proprio pubblico Niko Kovac dovrebbe scegliere Kobel a protezione dello specchio della porta, dietro al trio di difesa formato da Schlotterbeck, Bensebaini e Can. Ryerson, Bellingham, Nmecha e Chukwuemeka al centro con Adeyemi e Brandt a supporto di Guirassay, protagonista fin qui con 10 gol in tutte le competizioni.

COME ARRIVA L'INTER -

Cristian Chivu arriva alla sfida contro il Dortmund dopo la bella rimonta in Serie A contro il Pisa. In Europa vuole tornare a vincere dopo 3 ko consecutivi. Per la sfida contro i tedeschi però perde un'altra pedina importante: Barella si è fermato durante la rifinitura a causa di un affaticamento muscolare. Al suo posto dovrebbe esserci il croato Sucic, in gol nella disfatta contro l'Arsenal, e andrebbe così a completare il reparto con Zielinski in cabina di regia e Mkhitaryan. Sulle corsie confermati Dimarco e Luis Henrique, mentre in difesa torna Bisseck dal 1' insieme ad Akanji e Bastoni. Sommer ancora tra i pali e davanti c'è il tandem Thuram-Lautaro.