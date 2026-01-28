TMW Radio Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti

Dietro l'Inter le squadre che maggiormente possono preoccupare di più i nerazzurri sono il Milan e la Juventus. Quale delle due sembra la più convincente in questo momento? Ecco cosa dicono gli opinionisti di TMW Radio.

Christian Recalcati: "Ho paura solo dell'Inter, lo dico da sempre. Il Milan meritava un punto forse tra Como e Roma e ne ha portati a casa quattro, quindi è pericoloso".

Francesco Colonnese: "Il Milan. Perchè gioca una volta a settimana, Allegri è abile, scaltro, è lì ed è temibile. C'è uno scontro diretto ancora da giocare. Il Napoli ha 9 punti e non sono pochi, la Juve 10".

Fabrizio Ferrari: "L'Inter deve avere paura di se stessa. E' l'Inter che va più in vantaggio, il Milan però senza le coppe ha qualche vantaggio di più rispetto alle altre".

Andrea Piervincenzi: "Io non escluderei il Como, ma il Milan lo vedo dietro rispetto anche a Roma e Juventus".

Franco Piantanida: "Bisogna vedere chi convince all'8 marzo, data fondamentale. perchè il Milan giocherà 5 partite, Juve e Inter, dovessero fare i playoff Champions, ne farebbero nove. Credo che sarà favorevole per il Milan questo però".

Antonio Di Gennaro: "Adesso è stato più regolare il Milan, però il recupero poteva farlo solo un allenatore che ha idee come Spalletti. L'Inter rimane la più forte, non solo a centrocampo ma anche davanti, chi ce li ha quei 4 attaccanti? Per me il Milan comunque gioca per lo Scudetto. E anche la Roma è lì".

Gianni Bezzi: "A inizio stagione dicevo Milan campione d'Italia e lo dico ancora ora che è a 5 punti dall'Inter. Io dico poi che la Juventus è in crescita, il Napoli un po' in difficoltà".