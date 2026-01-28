"Che bella bella la Champions modello 'Tutto il calcio'". La prima pagina de La Stampa

"Che bella bella la Champions modello 'Tutto il calcio'" scrive oggi La Stampa in un box presente nel taglio alto della sua prima pagina. Il riferimento è ovviamente all'ultima giornata della League Phase della Champions League che questa sera vedrà scendere in campo ben 18 partite in contemporanea (fischio d'inizio alle 21) che definiranno il tabellone dei playoff e le otto squadre qualificate direttamente agli ottavi di finale della competizione.

In campo anche le quattro italiane Inter, Napoli, Juventus e Atalanta. I nerazzurri faranno visita al Borussia Dortmund con i playoff già in tasca, mentre il Napoli è obbligato a vincere al Maradona contro il Chelsea. Qualificazione ai playoff già raggiunta anche per i bianconeri, che questa sera se la vedranno con il Monaco, e per i bergamaschi, impegnati contro l'Union Saint-Gilloise.