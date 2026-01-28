Addio Champions: solo in 4 senza speranze a 90 minuti dalla fine del girone

Una partita ininfluente. Solo quattro formazioni hanno già salutato anzitempo la Champions League 2025/2026 nella fase del Supergirone sono i tedeschi dell'Eintracht Francoforte, per distacco la delusione più grande insieme agli spagnoli del Villarreal, poi due 'piccole' prevedibili tra le ultime otto. Si tratta dei cechi dello Slavia Praga e del piccolissimo Kairat Almaty, kazaka, la compagine più a est della storia della massima competizione europea.

Il Villarreal è certamente una storia a sè. Perché in Liga vola, sta andando alla grande, pronto a riconfermarsi per un posto in Champions League nell'anno che verrà. Certamente una stortura quella della stagione a due facce del Sottomarino Giallo, squadra però di provincia (è a nord di Valencia) oramai con costanza iscritta al ballo delle grandi d'Europa. L'Eintracht, che negli ultimi anni ha anche avuto grandi soddisfazioni europee in Europa League, ha steccato di fatto la campagna europea. Delle altre due c'è ben poco da aggiungere: erano pronosticate (insieme alle sorpresone Pafos e Qarabag) come le due peggiori ed eccole lì.

E le altre? Il Napoli al momento è fuori, rischia grosso nella gara contro il Chelsea. La classifica per adesso potrebbe però non regalare nessun'altra grande sorpresa, in fondo tra le ultime ci sono tutte le squadre che erano attese tra quelle più in bilico. Tutte, tranne due già fuori e, soprattutto, gli azzurri di Conte con una gara letteralmente da dentro o fuori e da vincere o... Uscire.