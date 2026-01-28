Monaco-Juventus, le probabili formazioni: niente Pogback, Spalletti cambia molto

In serata andrà in scena l’ultima giornata della League Phase di Champions, con Monaco-Juventus tra le partite in programma. Bianconeri già certi dei playoff e con una speranza ancora viva di accedere direttamente agli ottavi, monegaschi a caccia di punti per assicurarsi la qualificazione agli spareggi. Appuntamento allo stadio Luigi II di Monaco, dirige la sfida il Sig. José Maria Sanchez.

COME ARRIVA IL MONACO – Rispetto alla formazione vista nel weekend contro il Le Havre, il tecnico Pocognoli dovrebbe apportare qualche cambiamento a livello di uomini e di modulo. Innanzitutto, dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-2-3-1 piazzando Vanderson, Teze, Kehrer e Caio Henrique davanti a Kohn. Niente Pogback, con il grande ex che non ha recuperato per questa sfida. In mezzo al campo, invece, dovrebbero giocare Camara e un giocatore passato recentemente dalla Juventus ovvero Zakaria. Balogun sarà il riferimento avanzato, sostenuto da Akliouche, Golovin e Ansu Fati.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – Spalletti, dopo la grandissima prova di domenica contro il Napoli, dovrebbe effettuare diverse rotazioni rispetto all’11 iniziale con cui ha demolito la squadra di Conte. Chance per Gatti come partner di Bremer, nella coppia centrale posta davanti a Di Gregorio con Kalulu e Kostic terzini. Novità anche in mediana, con Koopmeiners al fianco di Thuram. Il tuttofare McKennie agirà da trequartista di destra, in una linea con Miretti al centro e Yildiz a sinistra. Come terminale offensivo, Openda dovrebbe far rifiatare David.