Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Monaco-Juventus, le probabili formazioni: niente Pogback, Spalletti cambia molto

Monaco-Juventus, le probabili formazioni: niente Pogback, Spalletti cambia moltoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:12Probabili formazioni
Paolo Lora Lamia

In serata andrà in scena l’ultima giornata della League Phase di Champions, con Monaco-Juventus tra le partite in programma. Bianconeri già certi dei playoff e con una speranza ancora viva di accedere direttamente agli ottavi, monegaschi a caccia di punti per assicurarsi la qualificazione agli spareggi. Appuntamento allo stadio Luigi II di Monaco, dirige la sfida il Sig. José Maria Sanchez.

COME ARRIVA IL MONACO – Rispetto alla formazione vista nel weekend contro il Le Havre, il tecnico Pocognoli dovrebbe apportare qualche cambiamento a livello di uomini e di modulo. Innanzitutto, dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-2-3-1 piazzando Vanderson, Teze, Kehrer e Caio Henrique davanti a Kohn. Niente Pogback, con il grande ex che non ha recuperato per questa sfida. In mezzo al campo, invece, dovrebbero giocare Camara e un giocatore passato recentemente dalla Juventus ovvero Zakaria. Balogun sarà il riferimento avanzato, sostenuto da Akliouche, Golovin e Ansu Fati.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – Spalletti, dopo la grandissima prova di domenica contro il Napoli, dovrebbe effettuare diverse rotazioni rispetto all’11 iniziale con cui ha demolito la squadra di Conte. Chance per Gatti come partner di Bremer, nella coppia centrale posta davanti a Di Gregorio con Kalulu e Kostic terzini. Novità anche in mediana, con Koopmeiners al fianco di Thuram. Il tuttofare McKennie agirà da trequartista di destra, in una linea con Miretti al centro e Yildiz a sinistra. Come terminale offensivo, Openda dovrebbe far rifiatare David.

Articoli correlati
Il bivio europeo, Il Gazzettino: "Le speranze delle 4 italiane, Napoli in bilico"... Il bivio europeo, Il Gazzettino: "Le speranze delle 4 italiane, Napoli in bilico"
Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti
"Che bella bella la Champions modello 'Tutto il calcio'". La prima pagina de La Stampa... "Che bella bella la Champions modello 'Tutto il calcio'". La prima pagina de La Stampa
Altre notizie Probabili formazioni
Union SG-Atalanta, le probabili formazioni: bergamaschi sognano un posto tra le prime... Union SG-Atalanta, le probabili formazioni: bergamaschi sognano un posto tra le prime 8
Napoli-Chelsea, le probabili formazioni: scelte quasi obbligate per Conte, out Palmer... Napoli-Chelsea, le probabili formazioni: scelte quasi obbligate per Conte, out Palmer
Monaco-Juventus, le probabili formazioni: niente Pogback, Spalletti cambia molto Monaco-Juventus, le probabili formazioni: niente Pogback, Spalletti cambia molto
Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni: out Barella, c'è Luis Henrique Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni: out Barella, c'è Luis Henrique
Verona-Udinese, le probabili formazioni: senza Giovane, c'è Sarr in attacco con Orban... Verona-Udinese, le probabili formazioni: senza Giovane, c'è Sarr in attacco con Orban
Roma-Milan, le probabili formazioni: dopo l'Europa torna Malen, Allegri col dubbio... Roma-Milan, le probabili formazioni: dopo l'Europa torna Malen, Allegri col dubbio Saelemaekers
Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate... Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
Genoa-Bologna, le probabili formazioni: dubbio Norton-Cuffy, straordinari per Heggem... Genoa-Bologna, le probabili formazioni: dubbio Norton-Cuffy, straordinari per Heggem
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio
4 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
5 Il Fenerbahce non si ferma, dopo Guendouzi può arrivare un altro centrocampista francese:
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?
Immagine top news n.1 Napoli-Chelsea, le probabili formazioni: scelte quasi obbligate per Conte, out Palmer
Immagine top news n.2 Monaco-Juventus, le probabili formazioni: niente Pogback, Spalletti cambia molto
Immagine top news n.3 Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni: out Barella, c'è Luis Henrique
Immagine top news n.4 Spalletti replica a Conte: "Pensavo fosse AI". Juve a Monaco con il turnover, Koop: “Resto”
Immagine top news n.5 Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice”. Dentro fuori Champions
Immagine top news n.6 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
Immagine top news n.7 Il Napoli punta Terrier per le fasce dell'attacco: contatti continui con il Bayer Leverkusen
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.2 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.4 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Padovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla"
Immagine news Serie C n.3 Selleri: "Ravenna sempre in corsa, presto per dire che l'Arezzo ha fatto il solco"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Allegri ora punta su di lui. Ma per l'anno prossimo il Milan ha già un nome
Immagine news Serie A n.3 Padovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla"
Immagine news Serie A n.4 I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?
Immagine news Serie A n.5 Inter, la Champions passa da Dortmund. I playoff sono alle porte
Immagine news Serie A n.6 Juventus a Montecarlo, turnover di Spalletti e fiducia in Koopmeiners
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, ecco l'indennizzo chiesto all'Hellas Verona per far partire Cissè
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Wisniewski saluta tutti e torna in patria: il difensore va al Widzew Lodz
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Oliana: “I risultati sono frutto del lavoro. A Venezia dura ma vogliamo giocarcela”
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, per un Di Pardo che arriva c'è un Benedetti che se ne va. Il punto
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Scheffer Bracco rientra dal prestito alla Torres e va all'Ospitaletto
Immagine news Serie B n.6 Insigne torna al Pescara, la conferma di Sebastiani: "È fatta. Domani arriva in città"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: il Picerno fa vedere i sorci Bianchi al Casarano
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa al discorso promozione?
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: il Renate batte una Nobile decaduta
Immagine news Serie C n.4 Catania, Donnarumma: "Sono sceso dalla B per vincere qui. Restare? Mi piacerebbe molto"
Immagine news Serie C n.5 Latina-Renate, Gennaro Volpe carica l'ambiente: "Servirà un Francioni pieno"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Lescano: "Sono stato subito felice. Convinto dalla piazza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Borussia Dortmund-Inter, i nerazzurri vogliono rientrare tra le prime 8
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Monaco-Juventus, Spalletti spera nella qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions Cup
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla vetta"
Immagine news Calcio femminile n.6 Tris della Lazio e attacco a strisce. La Top11 dell'undicesima giornata di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping