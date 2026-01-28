Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Padovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla"

Padovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 07:20Serie A
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

L'ex calciatore Michele Padovano è intervenuto a Maracanà, nel corso del pomeriggio di TMW Radio.

Fiorentina, il figlio di Commisso nuovo presidente:
"Avercene proprietà del genere. Dovrebbero essercene di più di proprietà così. E spero che chi vuole fare stadi debba essere facilitato da questo punto di vista. Le amministrazioni dovrebbero fare carte false per certi progetti".

Come si spiega il blackout del Bologna?
"Preoccupante. Ci aveva abituato a prestazioni eccellenti. I calciatori forse non hanno più le certezze che avevano prima. Credo che allenatore e dirigenza hanno tutto sotto mano e sapranno risolvere questa problematica. Non so se è un problema fisico o mentale, lavoreranno ora per risolverlo".

Juve, tante certezze invece con Spalletti:
"E' vero, è quella che è migliorata di più. E' migliorata tanto, verticalizza di più, crea di più, prende pochi gol. Bisogna fare i complimenti, è intervenuto in maniera decisiva a livello tattico e soprattutto sulla testa dei giocatori, che non riuscivano a mettere in campo le loro qualità. Vedi McKennie, che ogni anno è con la valigia in mano ed è sempre determinante invece. Credo abbiano trovato un grande jolly".

Dove può arrivare questa Juve?
"Sarà un'annata difficile, hanno aggiustato l'allenatore ma non è una squadra pronta per lottare nei vertici. Deve entrare tra le prime quattro e poi strutturarsi con giocatori esperti che possono aiutare i giovani a crescere. Riprendere il Milan? Credo sia difficile, per me deve avere come obiettivo il quarto, che è molto importante. Poi se cominciano a mollare quelle davanti, a cui non credo, può pensare a qualcosa di più". 

Napoli, Conte ci crede ancora allo Scudetto?
"Non molla mai niente, il nostro campionato ci ha insegnato che sono pochi 9 punti di distacco, ma se l'Inter se continua così sarà molto difficile. Il Napoli ha avuto infortunati importanti però, ma Conte non mollerà. Sarà importante la partita col Chelsea, perchè potrebbe ridare autostima".

Articoli correlati
Padovano: "Juve, resto convinto che David sia forte. A giugno serve Tonali" Padovano: "Juve, resto convinto che David sia forte. A giugno serve Tonali"
Padovano: "Juve, prendi Lucca. David è anche forte, ma calciare un rigore così..."... Padovano: "Juve, prendi Lucca. David è anche forte, ma calciare un rigore così..."
Padovano: "Mi aspetto la Juventus continui il trend. Spalletti e Conte devastati... Padovano: "Mi aspetto la Juventus continui il trend. Spalletti e Conte devastati dagli infortuni"
Altre notizie Serie A
Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti TMW RadioMilan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti
Allegri ora punta su di lui. Ma per l'anno prossimo il Milan ha già un nome Allegri ora punta su di lui. Ma per l'anno prossimo il Milan ha già un nome
Padovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla" TMW RadioPadovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla"
I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?... I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?
Inter, la Champions passa da Dortmund. I playoff sono alle porte Inter, la Champions passa da Dortmund. I playoff sono alle porte
Juventus a Montecarlo, turnover di Spalletti e fiducia in Koopmeiners Juventus a Montecarlo, turnover di Spalletti e fiducia in Koopmeiners
Lazio, oggi la decisione finale su Romagnoli: il centrale insiste per partire Lazio, oggi la decisione finale su Romagnoli: il centrale insiste per partire
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
3 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio
5 Il Fenerbahce non si ferma, dopo Guendouzi può arrivare un altro centrocampista francese:
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?
Immagine top news n.1 Napoli-Chelsea, le probabili formazioni: scelte quasi obbligate per Conte, out Palmer
Immagine top news n.2 Monaco-Juventus, le probabili formazioni: niente Pogback, Spalletti cambia molto
Immagine top news n.3 Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni: out Barella, c'è Luis Henrique
Immagine top news n.4 Spalletti replica a Conte: "Pensavo fosse AI". Juve a Monaco con il turnover, Koop: “Resto”
Immagine top news n.5 Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice”. Dentro fuori Champions
Immagine top news n.6 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
Immagine top news n.7 Il Napoli punta Terrier per le fasce dell'attacco: contatti continui con il Bayer Leverkusen
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.2 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.4 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Padovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla"
Immagine news Serie C n.3 Selleri: "Ravenna sempre in corsa, presto per dire che l'Arezzo ha fatto il solco"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Allegri ora punta su di lui. Ma per l'anno prossimo il Milan ha già un nome
Immagine news Serie A n.3 Padovano: "Brava Juve ma obiettivo 4° posto. Napoli, Conte non mollerà nulla"
Immagine news Serie A n.4 I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?
Immagine news Serie A n.5 Inter, la Champions passa da Dortmund. I playoff sono alle porte
Immagine news Serie A n.6 Juventus a Montecarlo, turnover di Spalletti e fiducia in Koopmeiners
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, ecco l'indennizzo chiesto all'Hellas Verona per far partire Cissè
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Wisniewski saluta tutti e torna in patria: il difensore va al Widzew Lodz
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Oliana: “I risultati sono frutto del lavoro. A Venezia dura ma vogliamo giocarcela”
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, per un Di Pardo che arriva c'è un Benedetti che se ne va. Il punto
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Scheffer Bracco rientra dal prestito alla Torres e va all'Ospitaletto
Immagine news Serie B n.6 Insigne torna al Pescara, la conferma di Sebastiani: "È fatta. Domani arriva in città"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: il Picerno fa vedere i sorci Bianchi al Casarano
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa al discorso promozione?
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: il Renate batte una Nobile decaduta
Immagine news Serie C n.4 Catania, Donnarumma: "Sono sceso dalla B per vincere qui. Restare? Mi piacerebbe molto"
Immagine news Serie C n.5 Latina-Renate, Gennaro Volpe carica l'ambiente: "Servirà un Francioni pieno"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Lescano: "Sono stato subito felice. Convinto dalla piazza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Borussia Dortmund-Inter, i nerazzurri vogliono rientrare tra le prime 8
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Monaco-Juventus, Spalletti spera nella qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions Cup
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla vetta"
Immagine news Calcio femminile n.6 Tris della Lazio e attacco a strisce. La Top11 dell'undicesima giornata di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping