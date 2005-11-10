Giaguaro Castellini: "Perri si è ambientato bene. Bravo Abate, le cose vanno bene"
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Simone Lorini
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26.10.2026 10:03Serie A
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Nel corso di una intervista concessa a La Repubblica, l'ex portiere granata Luciano Castellini ha detto la sua sulla rinascita del Torino, aggrappatosi fino alle zone nobili della classifica grazie a tre vittorie di fila: "Finalmente negli ultimi tempi il mio Toro è tornato in pista: bravo Abate, le cose stanno andando benino, speriamo di andare avanti così".
Domani sera è in programma una sfida complicatissima per il suo ultimo erede, il brasiliano Lucas Perri: "Mi sembra che il portiere sudamericano nelle ultime settimane si sia ambientato bene, però è presto per dare un giudizio definitivo: fatemelo seguire in maniera approfondita ancora un po’ di tempo".
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