Giaguaro Castellini: "Perri si è ambientato bene. Bravo Abate, le cose vanno bene"

Nel corso di una intervista concessa a La Repubblica, l'ex portiere granata Luciano Castellini ha detto la sua sulla rinascita del Torino, aggrappatosi fino alle zone nobili della classifica grazie a tre vittorie di fila: "Finalmente negli ultimi tempi il mio Toro è tornato in pista: bravo Abate, le cose stanno andando benino, speriamo di andare avanti così".

Domani sera è in programma una sfida complicatissima per il suo ultimo erede, il brasiliano Lucas Perri: "Mi sembra che il portiere sudamericano nelle ultime settimane si sia ambientato bene, però è presto per dare un giudizio definitivo: fatemelo seguire in maniera approfondita ancora un po’ di tempo".