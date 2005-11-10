Napoli, il rinnovo di Zambo Anguissa si allontana. Chiede 24 milioni in totale

Zambo Anguissa va verso l'addio al Napoli, a meno che non ridimensioni - di molto - le proprie richieste. Un anno fa era a un passo dal rinnovare, nel suo momento migliore. Poi l'infortunio aveva fatto slittare ogni decisione, portando in avanti il problema, così come le proposte: l'idea era quella di prolungare a quattro milioni, mentre ora ne guadagna circa due e mezzo più bonus. Sembrava un accordo quasi chiuso - c'era già una bozza per il prolungamento fino al 2028, con opzione al 2029 - almeno prima dello stop.

24 milioni in 4 anni

Dopo la rovesciata contro la Roma, i riflettori sono di nuovo puntati su di lui. Uno dei migliori in questo inizio di campionato, ora ha richieste molto più alte di quelle precedenti. Sei milioni all'anno per un quadriennale, in piena controtendenza con la filosofia degli azzurri. Anche perché Anguissa compirà 31 anni a metà novembre e significherebbe arrivare fino alla soglia delle trentacinque primavere. Troppo.

Ha mercato in Turchia e Arabia Saudita

Negli scorsi mesi il Galatasaray era pronto a presentare un'offerta molto ricca per lui, ma il Napoli ha deciso di tenerlo sperando anche di trovare un accordo per allungare il contratto. A queste condizioni è pressoché impossibile.