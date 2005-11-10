Matteo Materazzi e la SLA: "Non programmi: vivi e sorridi. Un anno per la terapia sperimentale"

Ospite del salotto di Verissimo, l'ex procuratore e calciatore e fratello di Marco, Matteo Materazzi ha parlato del mese e mezzo trascorso negli Stati Uniti per accedere a una terapia sperimentale personalizzata contro la sclerosi laterale amiotrofica, diagnosticatagli nel 2024: "Ti assicuro che non è semplice", ha detto, raccontando il lungo percorso per arrivare al trial: "Ci abbiamo messo un anno". Ora però le cose vanno un po' meglio: "Abbiamo visto un rallentamento nella progressione della malattia, ma non vogliamo dare false speranze a nessuno. Sono le cure del futuro, personalizzate. Sono il primo al mondo, insieme a un altro ragazzo, ad avervi avuto accesso".

Costi elevatissimi, spiega Materazzi

Un traguardo storico che tuttavia ha un prezzo molto salato. "Di punto in bianco ti trovi ad affrontare costi enormi, perché con un respiratore non puoi prendere un volo normale. Un volo ambulanza costa 350mila euro", ha spiegato. "Ho usato il mio nome per poter portare qualcosa di importante qui in Italia. È stato faticoso". E ancora: "Mi scrivono persone e mi dicono che sono un esempio per loro. Questo è il significato della vita. L’importante è aiutare la gente".

L'effetto della malattia: "Mi ha cambiato tantissimo", ha spiegato. "Non programmi: vivi e sorridi. La vita è anche questo. Si può soffrire, ma col sorriso. E si va avanti".