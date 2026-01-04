TMW I gol di Spinazzola e Rrahmani e il nervosismo finale: le immagini di Lazio-Napoli

Il Napoli inizia il 2026 con un successo. La squadra di Antonio Conte si impone per 2-0 sulla Lazio all'Olimpico in un match messo in ghiaccio già dopo la prima frazione di gara. Una prestazione improntate per i campioni d'Italia uscenti e freschi vincitori della Supercoppa Italiana che hanno fatto valere il predominio territoriale fin dalle prime battute andando a segno prima con Spinazzola, bravo a chiudere con il piattone al volo un cross di Politano, e poi a Rrahmani, abile di testa a sfruttare un cross al bacio sempre dell'attaccante esterno azzurro.

Nella ripresa la squadra di Maurizio Sarri ha provato ad uscire dal proprio guscio ma non è riuscita a creare pericoli alla porta di Milinkovic-Savic salvo per una traversa colpita nel finale di Guendouzi. Da segnalare un finale rovente con un rosso sventolato prima a Noslin per doppia ammonizione e successivamente a Mazzocchi e Marusic che sono venuti alle mani dopo uno scontro di gioco. Tre punti che servono ai partenopei per rimanere in scia del Milan capolista, in attesa della gara fra Inter e Bologna, in campo stasera alle 20.45 a San Siro.

Di seguito le più belle foto della gara giocata quest'oggi alle 12.30 scattate da TMW.