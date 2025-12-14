Milan, Allegri: "Continuiamo il nostro cammino dovrà portarci tra le prime quattro"

Intervistato dai microfoni di Milan Tv dopo il pareggio contro il Sassuolo, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato: "E' stata una partita strana, dopo il 2-1 avevamo segnato ancora ma il loro gol è arrivato su un gol a difesa schierata - riporta Milannews.it -. Dispiace non aver vinto, volevamo fare bene in casa come fatto finora. Continuiamo il nostro cammino che come dico sempre dovrà portarci tra le prime quattro".

Bartesaghi?

"Ha fatto due gol su due bellissimi inserimenti, peccato davvero non averla vinta, dovevamo sfruttare meglio le altre occasioni".

Le difficoltà?

"Al di là dell'uscita di Matteo bisognava chiudere più gli inserimenti. Purtroppo non lo abbiamo fatto e loro sono stati molto bravi".