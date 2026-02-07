Torino, Gineitis: "Mi sono ripreso, oggi voglio aiutare la squadra per fare il meglio"

Il centrocampista del Torino Gvidas Gineitis ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida esterna contro la Fiorentina valevole per la 24^ giornata di Serie A.

Come stai?

"Mi sono ripreso, adesso sto al 100%. Oggi voglio aiutare la squadra per fare il meglio".

Segnale per voi stessi?

"Dobbiamo dare ognuno qualcosa in più: se ognuno lo fa, arriverà anche un risultato positivo".

Cosa avete preparato a centrocampo?

"Sappiamo che loro sono una grande squadra e con un centrocampo di qualità, ma le abbiamo anche noi. Faremo di tutto per vincere".