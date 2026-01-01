I profondissimi dubbi su Dybala e Pellegrini, la fretta su Celik: Roma, il punto sulle scadenze

La Roma ha trovato una nuova stabilità dopo aver vissuto una stagione da luna park nella scorsa, movimentata annata calcistica. Il nuovo corso con Gian Piero Gasperini allenatore è partito come forse meglio non avrebbe potuto, per quanto comunque il tecnico giallorosso nelle ultime settimane abbia chiarito ai propri dirigenti di avere delle richieste ben specifiche per quanto riguarda il calciomercato.

La Roma ha intenzione di provare ad accontentare Gasperini quanto più possibile, con la fondamentale intermediazione di Ranieri nelle nuove funzioni da consigliere, ma la strategia non riguarda solo gli acquisti o l'individuazione di eventuali volti nuovi, ma anche la scelta sul consolidamento o meno delle risorse già presenti. Per fare un esempio concreto, insomma, anche sulla gestione di quei calciatori con il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno.

E in casa Roma c'è almeno un terzetto di casi di giocatori in scadenza attorno ai quali esiste una certa attenzione. La situazione più spinosa è quella che riguarda Paulo Dybala (32 anni) e uno stipendio che la società giallorossa fatica a confermare nelle sue dimensioni attuali: da mesi le parti sono in contatto, ma una soluzione ancora non è stata trovata. Tutto da scrivere anche il futuro dell'ex capitano Lorenzo Pellegrini (29): degradato da Gasperini già in estate, ha comunque trovato il modo di rendersi prezioso e il suo contratto giunto quasi al termine fa gola a molte realtà della Serie A, anche di vertice. Chi si sta rivelando più incisivo di quanto molti potessero pensare è Zeki Celik (28): anche il terzino turco vede avvicinarsi la fine dell'accordo con la Roma, che proverà ad allontanare le sirene di mercato (leggi soprattutto alla voce Juventus) con un rinnovo sul quale spingere entro breve. Più in via di definizione invece la cornice attorno a Stephan El Shaarawy (33). Ci sono poi anche quelli arrivati in prestito: il difensore Daniele Ghilardi (22), arrivato dall'Hellas Verona, ha l'obbligo di riscatto condizionato, 'solo' diritto invece concordato rispettivamente con Liverpool, Aston Villa e Brighton per il terzino Kostas Tsimikas (29) e per gli attaccanti Leon Bailey (28) ed Evan Ferguson (21). Questi ultimi, secondo alcuni, potrebbero cambiare casacca già a gennaio.