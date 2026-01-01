Il tempo per Matic non scorre. Lui e altre due scadenze per il Sassuolo, esclusi i prestiti

Dopo un solo anno di purgatorio, e una Serie B vinta in carrozza, il Sassuolo ha fatto il suo ritorno in Serie A e ha lasciato subito un visibile segno del suo rientro nelle gerarchie del massimo campionato italiano, occupando una posizione di metà classifica anche grazie alla capacità espressa dall'allenatore Fabio Grosso di far rendere il materiale umano portato in dote dalle mosse di mercato portate avanti dai due massimi dirigenti in neroverde, l'AD Carnevali e il DS Palmieri.

Il presente del Sassuolo è tutto fuorché agitazione e ansie e con queste condizioni è anche più semplice pianificare il futuro. Il quale, oltre che da eventuali movimenti nella finestra di mercato di gennaio che sta per cominciare, passa anche dalla definizione delle situazioni che vedono protagonisti giocatori in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno con il club emiliano. Anche perché, guardando a quelli già di proprietà del Sassuolo, sono solo tre. Uno è Nemanja Matic (37 anni), per il quale il tempo sembra non scorrere come gli altri. Gli altri due sono due più 'defilati' come il portiere di riserva Giacomo Satalino (26) e il difensore Filippo Romagna (28), arrivato già l'estate scorsa con una firma post-svincolo.

Ci sono poi quei calciatori che al Sassuolo ci si trovano in prestito. Uno dei giocatori che meglio si stanno distinguendo in neroverde è Ismael Kone (23 anni), preso con obbligo di riscatto condizionato dal Marsiglia di De Zerbi, mentre il Sassuolo vanta il 'semplice' diritto con Ipswich, Torino, Wolfsburg e Napoli rispettivamente per il portiere Arijanet Muric (27), il difensore Sebastian Walukiewicz (25), il centrocampista Aster Vranckx (23) e l'attaccante Walid Cheddira (27). Ancora differenti gli scenari attorno invece ad Alieu Fadera (24), che è arrivato dal Como con inserito anche il controriscatto per i lariani oltre al diritto di acquisto in favore del Sassuolo, e Woyo Coulibaly (26): quest'ultimo è stato prelevato dal Leicester in prestito secco, senza nuove contrattazioni al termine della stagione attuale se ne tornerà in Inghilterra.