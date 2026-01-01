TMW Milan partito per Cagliari: out Nkunku e Gimenez. Pavlovic ha la febbre, ecco chi lo sostituirebbe

Il Milan è partito in direzione Cagliari per la prossima trasferta di campionato. Dalla lista dei convocati spiccano due assenze: Christopher Nkunku e Santiago Gimenez sono infatti gli unici indisponibili e non prenderanno parte alla gara. Per il resto, la spedizione rossonera presenta un gruppo quasi al completo, con diverse soluzioni a disposizione dello staff tecnico.

In vista del match, prende forma anche una possibile formazione iniziale. Tra i pali ci sarà Mike Maignan, protetto da una linea difensiva a tre composta da Fikayo Tomori, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic. Sulle corsie laterali spazio a Alexis Saelemaekers a destra e Davide Bartesaghi a sinistra, mentre in mezzo al campo dovrebbero agire Youssouf Fofana, Luka Modric e Adrien Rabiot.

In avanti, il peso offensivo dovrebbe ricadere su Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao. Restano però alcune variabili: se Pavlovic non dovesse farcela, Bartesaghi arretrerebbe in difesa con l’inserimento di Pervis Estupinan sulla fascia. Christian Pulisic è invece più probabile a gara in corso, come arma dalla panchina.