Gennaio cruciale per la Roma: 9 partite in 3 tornei diversi. Gasperini tornerà a Bergamo
La Roma è la squadra che, insieme a Inter, Napoli e Bologna, giocherà di più durante il mercato di riparazioni. I giallorossi infatti scenderanno in campo 9 volte e in tre competizioni diverse: Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Il 2026 si aprirà con il ritorno di Gasperini a Bergamo il 3 gennaio, mentre per la Befana è prevista la trasferta di Lecce. Poi 4 giorni dopo la gara interna contro il Sassuolo.
Il 13 e il 18 invece ecco due sfide consecutive al Torino, ma solo la seconda varrà per il campionato. La settimana successiva si deciderà il futuro dei capitolini in Europa League, con la sfida allo Stoccarda fondamentale per provare a rientrare tra le prime 8 che si qualificheranno direttamente agli ottavi. Il giovedì successivo la Roma andrà in Grecia per affrontare il Panathinaikos, ma prima se la vedrà contro il Milan. A chiudere il match contro l'Udinese.
Il calendario durante il mercato
3 gennaio ore 20.45 - Atalanta vs Roma (18^ giornata Serie A)
6 gennaio ore 18 - Lecce vs Roma (19^ giornata di Serie A)
10 gennaio ore 18 - Roma vs Sassuolo (20^ giornata di Serie A)
13 gennaio ore 21 - Roma vs Torino (Ottavi di finale di Coppa Italia)
18 gennaio ore 18 - Torino vs Roma (21^ giornata di Serie A)
22 gennaio ore 21 - Roma vs Stoccarda (7^ giornata di Europa League)
25 gennaio ore 20.45 - Roma vs Milan (22^ giornata di Serie A)
29 gennaio ore 21 - Panathinaikos vs Roma (8^ giornata di Europa League)
Data e ora da definire - Udinese vs Roma (23^ giornata di Serie A)