Il Sassuolo può essere quasi salvo a febbraio: il calendario dei neroverdi durante il mercato

Da sempre per il Sassuolo il periodo in cui è aperto il mercato è molto delicato perché sappiamo come in tanti cercano sempre di strappare ai neroverdi i propri gioielli. Grosso però vuole pensare anche al campo e ha l'occasione per conquistare in questo mese i punti che potrebbero permettergli di stare tranquillo per il raggiungimento della salvezza.

Gli emiliani infatti cominceranno il 2026 con il derby contro il Parma al Mapei, gara del tutto abbordabile. Dopo ci saranno tre appuntamenti davvero proibitivi, ovvero le sfide contro Juventus, Roma e Napoli, ma a far sorridere il tecnico che ha vinto il Mondiale con l'Italia da giocatore nel 2006 è ciò che offre il calendario alla fine di gennaio: Cremonese in casa e Pisa in trasferta, match in cui servirà fare bottino pieno.

Il calendario durante il mercato

3 gennaio ore 15 - Sassuolo vs Parma (18^ giornata Serie A)

6 gennaio ore 20.45 - Sassuolo vs Juventus (19^ giornata di Serie A)

10 gennaio ore 18 - Roma vs Sassuolo (20^ giornata di Serie A)

17 gennaio ore 18 - Napoli vs Sassuolo (21^ giornata di Serie A)

25 gennaio ore 12.30 - Sassuolo vs Cremonese (22^ giornata di Serie A)

Data e ora da definire - Pisa vs Sassuolo (23^ giornata di Serie A)