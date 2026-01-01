TMW
Brunori alla Sampdoria: sabato la firma, domenica primo allenamento
Matteo Brunori dal Palermo alla Sampdoria. Tutto fatto, documenti scambiati tra società e sabato l’attaccante firmerà il contratto che lo legherà ai blucerchiati fino a giugno in prestito secco. Domenica il primo allenamento. Brunori è pronto per cominciare la sua nuova avventura. E sabato sarà il suo primo giorno in blucerchiato…
