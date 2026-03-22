SassuoloNews ironizza: "Non è Scansuolo, è un ipertosSassuolo. Alla faccia vostra!"

Il Sassuolo ieri sera ha messo i bastoni tra le ruote alla Juventus, smentendo quelle dicerie che vorrebbero i neroverdi facilmente disposti a lasciar posto alle pretese delle grandi, in particolar modo nei confronti della Vecchia Signora, quando le incrociano. Lo Scansuolo, insomma, non esiste, e sul tema ha risposto tra l'altro anche il leader e capitano degli emiliani Domenico Berardi nel post-partita.

L'argomento 'Scansuolo' è stato oggetto tra l'altro anche di un articolo in chiave ironica del portale specializzato sui neroverdi SassuoloNews.net, dal titolo "Il Sassuolo vota no! No, non è lo Scansuolo: è un ipertosSassuolo! Alla faccia vostra!". Nel quale si legge, tra le altre cose, un ritratto del modo in cui gli emiliani arrivavano allo Stadium: "Partiamo dal focolaio di pertosse che ha decimato la rosa: spogliatoio trasformato in ambulatorio da film catastrofico, con sciroppi, inalatori e colpi di tosse che sembravano segnali Morse. Un caso certificato, cinque con sintomi compatibili, sei giocatori isolati come se avessero rubato il vaccino al mondo intero, spogliatoio che sembra un reparto COVID del 2020, ma invece di mascherine anti-virus ci sono sciroppi per la tosse e inalatori ovunque. Allenamenti a intermittenza, giocatori isolati come sospetti untori, Grosso che parla di “settimana particolare” mentre tutti tossivano come se avessero fumato una confezione intera di cubani. Aggiungeteci le solite lagne social dei tifosi avversari (“Scansuolo”), dicono, mentre i neroverdi contavano i bronchi in meno), e il quadro è completo. Sembrava un remake low-budget di “Contagion”, ma con la maglia neroverde".

Nonostante questo, e pure andando in svantaggio e con un calcio di rigore contro dopo aver pareggiato, il Sassuolo ha portato a casa un punto dal grande valore. Come evidenziato anche dagli ultimi passaggi dell'editoriale di Sassuolo News: "Il Sassuolo ha resistito alle onde della sfiga, della pertosse e del caos, ed è uscito dall’Allianz con la testa alta e un punticino che in classifica fa rumore come un applauso in un teatro vuoto. La pertosse passerà, le polemiche si calmeranno, ma questo spirito resterà".