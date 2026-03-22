Juventus, Spalletti sull'errore dal dischetto di Locatelli: "La prossima volta farò un referendum"

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio contro il Sassuolo: "La squadra è stata meno lucida nelle fasi calde della partita, perché ha avuto meno qualità, meno movimento, mobilità, meno scambio di posizioni, meno turbinio nella loro metà campo. Tutti più statici, la palla che girava abbastanza piano, siamo andati dentro il traffico a cercare delle imbucate con tutto quel tempo e abbiamo subito delle ripartenze, una di queste ci è costata anche il gol. Però poi avevamo creato le occasioni per chiudere, non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo abbiamo continuato così, poca qualità, poca lucidità, poca conoscenza di quello che volevo fare, dove volevo andare. E poi dopo il gol loro si sono chiusi ancora di più e c'è stata una area di rigore sovraccaricata di giocatori per cui a quel punto lì bisogna per forza andare a finire con qualche cross, perché continui da fuori con cross. E allora abbiamo fatto la scelta e poi abbiamo anche pagato, perché poi ci è scaturito l'occasione per sbloccare il risultato un'altra volta".

Quanto potrà essere utile il rientro di Vlahovic e di Milik in vista del finale di campionato?

"Sì, sono due rientri importantissimi per noi. Siamo un po' da ultimo ora, però con questa sosta abbiamo la possibilità di metterli in condizione di fare un po' di partita a dei livelli alti perché poi, anche stasera li ho fatti entrare all'ultimo perché Dusan da quattro mesi o l'altro più di un anno che non giocava, per cui c'è da creargli insomma i presupposti per poter rientrare per un minutaggio corretto, perché poi c'è da fare gol ma c'è anche da rincorrere gli avversari quando la squadra avversaria si riversa nella nostra metà campo, e diventano metri, chilometri di corsa dentro le partite che vanno fatte a una certa velocità. Insomma, questa sosta capita a proposito e poi ho visto perché poi, in finale partita, con il loro ingresso in campo, qualche cosa eravamo riusciti a modificare".

Luciano, chi doveva battere il rigore?

"Lo chiederò anche in conferenza stampa se si fa un altro referendum. Perché se lo batte Locatelli o lo fa battere a David perché l'ha battuto David. Lo fa battere a Yildiz, gliel'ha parato e poi ha fatto gol perché l'ha fatto battere a Kenan. E lui il rigorista, lo batte lui perché lo fa battere a Locatelli. Non so come fare io perché la prossima volta si guarderà, però lo volevano battere in due o tre e quello è già molto positivo, però questa volta ho scelto quello sicuro perché lui lo sa battere, che ha fatto vedere anche in Champions, insomma, che aveva fatto gol precedentemente, tutte le indicazioni davano quella soluzione lì. Ecco, poi i rigori purtroppo si fanno e si sbagliano".

Se tu dovessi dare un voto a un reparto, il voto peggiore a chi lo daresti?

"Ma perché? Ma perché bisogna dare il meno? Diamo sempre il più, mi astengo, ma figurati se io vado a trovare il peggiore. Io cerco sempre di essere ottimista perché di partite ce ne sono ancora tante. Stasera è chiaro che abbiamo rilasciato altri punti, come c'era successo altre volte. Abbiamo creato delle belle situazioni per far gol. Per cui si va a cercare di fare più gol la prossima volta ancora e a rimontare quei punti che oggi ci rosicchiano le squadre che sono nella nostra situazione".