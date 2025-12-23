I tifosi dell'Udinese insorgono: "Ineludibile dimostrare un maggiore attaccamento alla maglia"

L'Associazione Udinese Club ha pubblicato un comunicato sul proprio profilo Facebook dopo il ko per 5-1 contro la Fiorentina per manifestare tutto il disappunto dei tifosi bianconeri: "A seguito della gara disputata a Firenze, riportiamo con la massima fermezza e determinazione il profondo malumore e la totale insoddisfazione dei Presidenti dei Club e di tutti i tifosi a noi associati".

L'AUC prosegue senza risparmiare attacchi: "La prestazione offerta dalla squadra è stata unanimemente giudicata insoddisfacente e al di sotto degli standard minimi richiesti. Ci interroghiamo, con crescente frustrazione, sulle ragioni che portano a un'inspiegabile alternanza tra prestazioni esaltanti e incontri di qualità mediocre. La sensazione diffusa è che, nei momenti di maggiore pressione, la squadra manifesti una preoccupante carenza di lucidità, attitudine e carattere".

Infine l'invito per i prossimi impegni: "È ineludibile e fondamentale dimostrare un maggiore attaccamento e un rispetto incondizionato per la maglia che viene indossata, onorandola con dignità, impegno e sacrificio in ogni singola partita. Richiediamo, già a partire dal prossimo incontro, non solo un risultato positivo, ma un riscatto immediato e tangibile, in primis sotto il profilo dell'intensità, della concentrazione e della determinazione su ogni pallone".