L'Udinese corre ai ripari: squadra in ritiro anticipato dalla sera di Natale dopo il ko di Firenze

La brutta sconfitta da parte dell'Udinese contro la Fiorentina non è passata inosservata nell'ambiente bianconero, tant'è che la società ha deciso di intervenire immediatamente. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, la squadra andrà in ritiro anticipato a partire da Natale, ovvero dal 25 dicembre sera, fino alla gara interna contro la Lazio, in programma 2 giorni dopo.

Sicuramente non quello che sognavano i giocatori friulani, che sono stati condizionati dall'aver giocato praticamente l'intera partita in 10 contro 11, ma sono anche stati decisamente meno uniti rispetto al match contro il Napoli. Troppa superficialità e poca aggressività hanno dato il là a una debacle dalle dimensioni davvero importanti, che non sarà facile da digerire e che alimenta ancor di più le voci su una presunta discontinuità da parte del gruppo a disposizione di Kosta Runjaic.

Il calcio offre sempre opportunità per rifarsi e così quella contro i biancocelesti pare essere proprio la partita perfetta per l'Udinese. Abile a fare risultato contro le big, l'occasione che offre la sfida a Maurizio Sarri è troppo ghiotta per non essere scartata. Nel frattempo l'Associazione Udinese Club ha pubblicato un comunicato ufficiale, nel quale ha invitato tutti a mostrare maggior attaccamento alla maglia da subito.