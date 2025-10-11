TMW Ibra spiega il suo ruolo al Milan: "Cardinale mi ha aperto un mondo, non ho un ufficio"

Senior Advisor della proprietà del Milan di RedBird, Zlatan Ibrahimovic ha parlato dal palco dell'Auditorium di Santa Chiara di Trento nel corso del Festival di Trento. Questa la sua spiegazione sul suo nuovo ruolo in rossonero, raccolta da TMW:

Ci parli di cosa fai oggi?

"Oggi sono rappresentante di proprietà del Milan, sono dentro alla Proprietà. Sto provando ad aiutare tutti a fare meglio. A parte questo mi alleno, porto avanti piccoli progetti. Sono sempre attivo. Da quando ho smesso di giocare sembra che il tempi si sia fermato. Ho bisogno di fare cose per sentirmi vivo".

Quanto sei rimasto fermo dopo l'addio al calcio?

"Tre mesi. Dopo 25 anni mi sono fermato solo per questo breve tempo, poi sono tornato a lavorare e va bene così. Dallo stress sarò pelato fra un anno (ride, n.d.r.)".

La tua giornata tipo?

"80%/90% sono a Milano. Mi sveglio, vado in palestra o a Casa Milan o Milanello, dipende dall'agenda. Poi viaggio, fra Svezia e ogni tanto fuori Europa perché devo fare altre cose per RedBird, sono dentro il mondo dell'entertainment. Cardinale mi ha aperto un mondo diverso da quello nel quale ero già dentro. Cresco come persona e accumulo altre esperienze".

Perché hai chiesto di non avere un ufficio?

"Perché penso che quando hai un ufficio mentalmente vai sempre verso l'ufficio. Invece voglio essere aperto mentalmente e quando c'è qualche riunione con qualcuno, vado io da loro".

Ci è voluto un po' per convincerti ad accettare il tuo ruolo al Milan. Quali sono le 3 cose che hai chiesto?

"In riunione con Cardinale, mi ha convinto dopo 6 appuntamenti. Ho chiesto 3 cose, sì: lungo termine per questa responsabilità. Poi di vincere: voglio farlo in tutto quello che faccio, è nel mio Dna. La terza è di essere me stesso, se no non mi diverto, non mi piace e non mi diverto".

