Gol e infortunio: Estonia-Italia dura meno di un quarto d'ora per Moise Kean

Il gol, poi il ko. Estonia-Italia dura meno di un quarto d’ora per Moise Kean, anche se da diversi minuti l’attaccante della Fiorentina, che aveva sbloccato la partita, zoppicava vistosamente.

Cosa è successo. Dinamica abbastanza “banale”: mentre correva, Kean ha poggiato male il piede, con un movimento innaturale della caviglia. Dopo aver provato a rimanere in partita, incitato in tal senso anche dal ct Gattuso, il bomber azzurro e viola ha dovuto alzare bandiera bianca.

Al suo posto, dentro l’interista Francesco Pio Esposito, che proprio contro l’Estonia aveva esordito in nazionale maggiore. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Kean.

