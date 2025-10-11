Gol e infortunio: Estonia-Italia dura meno di un quarto d'ora per Moise Kean
TUTTO mercato WEB
Il gol, poi il ko. Estonia-Italia dura meno di un quarto d’ora per Moise Kean, anche se da diversi minuti l’attaccante della Fiorentina, che aveva sbloccato la partita, zoppicava vistosamente.
Cosa è successo. Dinamica abbastanza “banale”: mentre correva, Kean ha poggiato male il piede, con un movimento innaturale della caviglia. Dopo aver provato a rimanere in partita, incitato in tal senso anche dal ct Gattuso, il bomber azzurro e viola ha dovuto alzare bandiera bianca.
Al suo posto, dentro l’interista Francesco Pio Esposito, che proprio contro l’Estonia aveva esordito in nazionale maggiore. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Kean.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Le più lette
1 Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Ora in radio
Primo piano
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile