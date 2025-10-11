Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Gol e infortunio: Estonia-Italia dura meno di un quarto d'ora per Moise Kean

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:06
Ivan Cardia

Il gol, poi il ko. Estonia-Italia dura meno di un quarto d’ora per Moise Kean, anche se da diversi minuti l’attaccante della Fiorentina, che aveva sbloccato la partita, zoppicava vistosamente.

Cosa è successo. Dinamica abbastanza “banale”: mentre correva, Kean ha poggiato male il piede, con un movimento innaturale della caviglia. Dopo aver provato a rimanere in partita, incitato in tal senso anche dal ct Gattuso, il bomber azzurro e viola ha dovuto alzare bandiera bianca.

Al suo posto, dentro l’interista Francesco Pio Esposito, che proprio contro l’Estonia aveva esordito in nazionale maggiore. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Kean.

Il live TMW di Estonia-Italia

