Ibrahimovic: "Non solo Ronaldo il Fenomeno, ho costruito il mio stile guardando Muhammad Ali"

Durante il programma (Ne)uspjeh prvaka, Zlatan Ibrahimovic è intervenuto come ospite e ha raccontato quello che pensa di Ronaldo il Fenomeno: "Quando guardavo la televisione e c'era Muhammad Ali tutto si vedeva in bianco e nero, ma io ero attento a come parlava e come si comportava e non era arrogante. Parto da questo aspetto per rispondere perché io volevo capire chi fosse ed essere come lui nel calcio. È lì che mi sono interessato alle partite e ho ammirato per la prima volta Ronaldo".

Per lo svedese è stato amore a prima vista: "È chiaro che inizi a fare quello che fa lui, ci provi... Per me è stato e rimane il più forte di tutti i tempi, il numero uno. E di grandi calciatori ce ne sono stati tanti, ma... Non c'era Instagram o YouTube, io cercavo i video in biblioteca, mi nascondevo e guardare i suoi dribbling, i suoi video per imparare. Quei trucchi volevo farli anche io e ho costruito il mio stile prendendo spunto da Ali e Ronaldo".