Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ibrahimovic: "Una volta mi c***i addosso sul tapis-roulant. Allenare e giocare due mondi diversi"

Ibrahimovic: "Una volta mi c***i addosso sul tapis-roulant. Allenare e giocare due mondi diversi"TUTTO mercato WEB
Alessio Del Lungo
Oggi alle 13:42Serie A
Alessio Del Lungo

Zlatan Ibrahimovic, consulente strategico di RedBird, proprietario del Milan, ha rilasciato recentemente una lunga intervista a (Ne)uspjeh prvaka, spiegando come si sente oggi: "Tutto quello che ho vissuto da giocatore mi ha formato anche come uomo. Tutto ciò che ho imparato, che avevo intorno a me, la mentalità, le persone che mi circondavano, mi hanno reso quello che sono oggi. Vado avanti con quella mentalità, con quella disciplina. Tutto è il risultato di quello che ero da giocatori e degli obiettivi che ho sempre avuto, ho sempre cercato una mentalità vincente. Non è che non so perdere, ho perso e perderò ancora, ma non è nella mia natura. Devo vincere, voglio vincere e so come vincere. Questo sono io. Non posso fare le cose come una persona normale, cerco di essere sempre al top, non mi accontento di meno, non ce l'ho dentro, voglio essere diverso dagli altri e allora sono il migliore. La vedo così. Questo vale in tutto".

Non farebbe mai l'allenatore?
"No. Se sei stato un giocatore di alto livello, non è la stessa cosa… Allenare è un altro mondo, ti aiuta un po', ma molti sbagliano. Pensano che siccome sono stati grandi giocatori allora saranno grandi allenatori. Io soffro perché non posso più giocare, aiutare i miei compagni, incidere, giocare e vincere. Mi sentivo vivo, entravo in campo e uno doveva vincere. Per me perdere era difficile, ma non siamo supereroi. Se non vincevo era come se non fossi vivo. La parte più difficile del mio lavoro è non poter aiutare giocatori, allenatori, tifosi, club. Sto imparando a farlo in un altro modo, ma è difficile perché ho vissuto quell'adrenalina per 25 anni. Sto migliorando, ma se un giocatore vuole allenare deve imparare e partire da zero. Il problema però è che non possono farlo, portano l'ego e iniziano già dal massimo livello. È l'errore più grande che si possa fare. Se inizi dal basso non ci sono le stesse conseguenze che iniziando dall'alto. Chi ti cercherà dopo guarderà i tuoi risultati. Dagli errori si impara, bisogna sbagliare. Io inizierei con i bambini. Se hai un nome ti scelgono i professionisti, ma poi sbagli e da lì tutti diventa difficile. Oggi nei grandi club non serve fare molto, tanti vedono il calcio come una scienza, ma basta mettere undici uomini, entrare nelle loro teste, motivarli. In quelli più piccoli è più necessario lavorare, ma troppi oggi cercano di cambiare il calcio, essere protagonisti. Gli attori principali sono i giocatori, alcuni tecnici pensano troppo, come se tutto fosse programmato. Il tecnico migliora con l'esperienza, la sua carriera non è come quella di un giocatore, c'è stress, momenti di catastrofe, ma è il risultato dell'esperienza che dimostra come sei intelligente e quanto lo sei. Tutti vogliono inventare il calcio".

Come comparerebbe lei da calciatore e lei da dirigente?
"Sono lo stesso, solo che ora guardo il calcio da un'altra prospettiva. Non avevo risposte prima, ora capisco perché non si poteva fare certe cose. Bisogna guardare tutto al completo, siamo un'azienda. Per portare i giocatori serve equilibrio, sponsor, televisioni, tifosi, vendere i diritti… Tutto questo lo sto imparando ora e sono più umile. Non sono offensivo, osservo. Poi, quando si parla di calcio, sono più diretto, capisco di cosa parlo, sono due mondi differenti".

Che ne pensa del calcio di oggi?
"Ho giocato a calcio. Chi ha giocato sa che anche 50 anni fa si poteva fare come oggi, solo che adesso è più veloce e i calciatori sono atleti. Sono cambiate le tattiche, ma non il modo. Un giocatore ha qualità, l'allenatore deve costruire il gruppo. Ora sono paziente, prima nessuno poteva fermarmi e impedirmi di andare avanti, era tutto e subito. Se dovevo andare a testa bassa contro un muro ci andavo".

Ci spieghi che cambia tra lei e i suoi figli?
"Ho più soldi di quelli che avevano i miei genitori. I soldi sicuramente rendono le cose più semplici, ma non ti portano la felicità. Io insegno disciplina, rispetto e indipendenza. I miei figli non avevano il telefono fino a 13 anni, fino a oggi non hanno Instagram, il più grande solo per il calcio, l'altro no. Fino a 14 anni, niente. Abbiamo vissuto a Beverly Hills, tutti avevano l'autista, io li mandavo con due bici. Un giorno è stato divertente, pioveva e gli ho detto: 'Andate in bici lo stesso'. Sono stato duro, rigido, forte, ma è per il loro bene. Ero molto protettivo, forse li ho isolati troppo, ma sono una persona conosciuto, volevo evitare succedesse qualcosa".

Ci racconti qualcosa che non sappiamo.
"Dovevo finire un allenamento sul tapis-roulant dopo che mi ero fatto male alle ginocchia. Sei volte due minuti di corsa veloce con 3 secondi di pausa. Ero verso la fine, dovevo andare in bagno, ma non potevo fermarmi. Corro, corro, mi sono cagato addosso, ma ho continuato a correre, mi sono fissato in testa che dovevo finire. Se rubo, rubo a me stesso. Perdo io, non tu".

Cosa non le piace vedere oggi?
"La cosa peggiore al Milan è quando vedo che gli accademici trattano in modo diverso altri ragazzi. Sono tutti uguali, uno può essere più bravo, ma tutti devono avere le stesse opportunità. Al PSG dovevo entrare in campo con un bambino, un uomo arrivò e mi disse di andare con un altro perché era più importante. Io gli dissi di no perché tutti siamo uguali, questo è nella mia testa, poi dipende da te".

Articoli correlati
Ibrahimovic: "Tanti allenatori vogliono cambiare il calcio. Nei grandi club non serve... Ibrahimovic: "Tanti allenatori vogliono cambiare il calcio. Nei grandi club non serve fare molto..."
Ibrahimovic junior dal Milan all'Ajax: affare fatto, trattativa seguita e finalizzata... Ibrahimovic junior dal Milan all'Ajax: affare fatto, trattativa seguita e finalizzata da Zlatan
Ibrahimovic: "Non solo Ronaldo il Fenomeno, ho costruito il mio stile guardando Muhammad... Ibrahimovic: "Non solo Ronaldo il Fenomeno, ho costruito il mio stile guardando Muhammad Ali"
Altre notizie Serie A
Udinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Inter Live TMWUdinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Inter
Genoa, sarà addio con Stanciu: il club rossoblù e il giocatore trattano la risoluzione... TMWGenoa, sarà addio con Stanciu: il club rossoblù e il giocatore trattano la risoluzione
Cagliari, Pisacane: "Priorità a centrocampo. Rog? Quando è arrivato era un lusso,... Cagliari, Pisacane: "Priorità a centrocampo. Rog? Quando è arrivato era un lusso, poi..."
Genoa, De Rossi: "Parma non è una finale, siamo ancora lontanissimi dall'obiettivo"... Live TMWGenoa, De Rossi: "Parma non è una finale, siamo ancora lontanissimi dall'obiettivo"
Roma, il ko di Dovbyk complica i piani di Gasp e Massara: ora è più difficile rinforzarsi... Roma, il ko di Dovbyk complica i piani di Gasp e Massara: ora è più difficile rinforzarsi
Lazio, Lotito e il rapporto con Sarri: "A casa mia comando io. Castellanos venduto... Lazio, Lotito e il rapporto con Sarri: "A casa mia comando io. Castellanos venduto in estate a 45"
Serie A, 21^ giornata LIVE: Pio Esposito titolare, la Roma lancia subito Malen Probabili formazioniSerie A, 21^ giornata LIVE: Pio Esposito titolare, la Roma lancia subito Malen
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 21^ giornata di campionato... Focus TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 21^ giornata di campionato
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
3 Samuel Mbangula, la paura di fallire alla Juventus. Ora in panchina al Werder Brema
4 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
5 Graziani: "La Roma per ora ha fatto un miracolo. Raspadori serviva a Gasp"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il tecnico millennial, Dragowski e l'ex bomber della Conference: Fiorentina, ecco lo Jagiellonia
Immagine top news n.1 Lazio, Fabiani: "Denuncerò in Procura alcuni fatti molto strani nella trattativa per Taylor"
Immagine top news n.2 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
Immagine top news n.3 Roma, Dovbyk si opererà dopo la lesione miotendinea alla coscia sinistra: i tempi di recupero
Immagine top news n.4 Allegri fortunato? Per il Milan (imbattuto da 19 gare di fila) parlano i numeri
Immagine top news n.5 L'Inter pronta a blindare Pio Esposito. Parti a lavoro per un rinnovo fino al 2031 con adeguamento
Immagine top news n.6 Roma, Malen è un nuovo giocatore giallorosso: l'attaccante sceglie il numero 14
Immagine top news n.7 E ora vien da chiedersi: il Milan deve guardare davanti o dietro?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.2 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.3 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.4 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pesoli: "Carpi con ruolino di marcia positivo, e la Ternana può arrivare fino in fondo"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Napoli, pensa una partita alla volta. E sulla Juve dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Inter
Immagine news Serie A n.2 Genoa, sarà addio con Stanciu: il club rossoblù e il giocatore trattano la risoluzione
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, Pisacane: "Priorità a centrocampo. Rog? Quando è arrivato era un lusso, poi..."
Immagine news Serie A n.4 Genoa, De Rossi: "Parma non è una finale, siamo ancora lontanissimi dall'obiettivo"
Immagine news Serie A n.5 Roma, il ko di Dovbyk complica i piani di Gasp e Massara: ora è più difficile rinforzarsi
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Lotito e il rapporto con Sarri: "A casa mia comando io. Castellanos venduto in estate a 45"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, il Widzew Lodz piomba su Wisniewski: pronta un'offerta importante per il centrale
Immagine news Serie B n.2 Monza, Bianco: "Izzo ha chiesto di non essere convocato per questioni contrattuali"
Immagine news Serie B n.3 Alessandro Romano allo Spezia, la foto della firma
Immagine news Serie B n.4 Pescara, si lavora sempre per Barba. Ma ci sono tre alternative per il ruolo di centrale
Immagine news Serie B n.5 Cipot saluta lo Spezia a titolo definitivo. Passa agli sloveni dell'NK Maribor
Immagine news Serie B n.6 Modena, per Caso suonano le sirene della Serie C: lo cercano due big del Girone C
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa, l'attaccante arriva in prestito dal Catanzaro. Arditi approda in Sicilia
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, Sbaffo saluta dopo un anno. Ha risolto il contratto con il club
Immagine news Serie C n.3 Perugia, arriva Stramaccioni in difesa: contratto semestrale con opzione
Immagine news Serie C n.4 Carpi-Cortesi, niente ali tarpate per l'attaccante. Il club aspetta solo la congrua offerta
Immagine news Serie C n.5 Stramaccioni ha risolto con il Trapani. Ora c'è il Perugia: il difensore ha firmato con gli umbri
Immagine news Serie C n.6 Pesoli: "Carpi con ruolino di marcia positivo, e la Ternana può arrivare fino in fondo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.2 Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.3 Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma della 10ª
Immagine news Calcio femminile n.4 Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)