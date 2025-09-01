Ufficiale Ikoné non è più un giocatore della Fiorentina: ha firmato fino al 2027 con il Paris FC

Jonathan Ikone è tornato in Francia. L'ex Lille ha salutato la Fiorentina e si è trasferito al Paris FC, club che milita in Ligue 1 e per il quale ha firmato un contratto fino al 2027. Di seguito la nota integrale della società gigliata: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan Ikoné al Paris F.C.".