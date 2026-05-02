Il papà di Kvaratskhelia: "Napoli e il sud Italia rimarranno per sempre il suo luogo preferito"

In una lunga intervista concessa al quotidiano Kvris Palitra, Badri Kvaratskhelia, papà di Khvicha, ha parlato del trasferimento a Parigi dell'ex attaccante del Napoli:

"Il trasferimento a Parigi è stato deciso nel giro di un mese. Khvicha ha preso la decisione. Ovviamente, d'accordo con il suo agente e la sua famiglia. Ha deciso che era ora di andarsene, ma amiamo ancora molto il Napoli. Per me era già una grande gioia vedere Khvicha giocare per l'ex squadra di Diego Maradona, e vincere lo Scudetto ed essere nominato miglior giocatore della stagione è stato il fantastico coronamento di quella stagione straordinaria... Anche noi amiamo il Napoli, e i tifosi di Khvicha lo amavano moltissimo.

Se un napoletano ti chiama 'Kvaradona', quale complimento migliore potrebbe esserci?! Questa è una città che vive di calcio, non ho mai incontrato persone che amino questo sport con tanta passione da nessun'altra parte. La carriera di un calciatore è così: oggi giochi qui, domani là. Ma per Khvicha, questa splendida città e questa squadra del sud Italia rimarranno per sempre il suo luogo preferito, dove ha esordito nel calcio europeo, ha raggiunto grandi successi ed è stato amato in modo fanatico. Damian è nato proprio durante il periodo in cui giocava nel Napoli".