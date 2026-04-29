L'etichetta "Kvaradona", la fuga da Napoli: in un anno è Kvaratskhelia boom al PSG

"Quando sono arrivato a Napoli la gente per strada ha iniziato a chiamarmi sempre Kvaradona: è un piacere essere paragonato al GOAT del calcio. Al più grande. È un Dio". Parlava così Khvicha Kvaratskhelia alla vigilia del match delle semifinali d'andata di Champions League contro il Bayern Monaco, prima di prendere parte attivamente al 5-4 inferto agli avversari con la maglia del PSG indosso. Oramai però il fuoriclasse georgiano da poco più di un anno si è amalgamato totalmente con il progetto di Luis Enrique, in mezzo a giocatori dal calibro del Pallone d'Oro Dembelé, Doué, Barcola e non solo.

Ambientamento per nulla scontato, oltre al fatto di aver sollevato in cielo immediatamente trofei a ripetizione dopo l'addio dato al Napoli (con 2 Scudetti in bacheca) a gennaio 2025. Con i parigini invece ha generato una stagione da stropicciarsi gli occhi, tra Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League. Poi Supercoppa Europea, Francese e Intercontinentale, con il Mondiale per Club sfiorato in finale contro il Chelsea.

Ma i numeri alla seconda stagione all'ombra del Parco dei Principi sono da incorniciare. In 43 partite ufficiali (2576 minuti) disputate tra tutte le competizioni ha segnato 18 gol, conditi da 9 assist. Traguardo personale che non ha nemmeno raggiunto da titolare inamovibile di Luis Enrique, vista l'abbondanza di talenti al PSG. Ma "Kvaradona" dimostra ogni giorno di più di valere il prezzo pagato dal club transalpino per prelevarlo frettolosamente (80 milioni), mentre il suo valore secondo Transfermarkt ha già raggiunto quota 90 milioni.

Con il peso del paragone di Diego Armando Maradona, un trasferimento a bruciapelo a Parigi e il macigno delle aspettative in un club del genere, il 25enne georgiano continua a confermarsi uno dei principali top player in Europa. La doppietta al Bayern è l'ultima impronta poderosa lasciata con i campioni d'Europa in carica. Ma rientra nella cerchia ristretta di migliori esterni d'attacco nel Vecchio Continente, tra i vari Olise, Vinicius Jr, Yamal, Luis Diaz, Saka e Semenyo.