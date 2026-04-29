TMW Da Napoli a Parigi per consacrarsi come Kvaradona. Ma quest'anno il Pallone d'Oro...

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia di Paris Saint-Germain Bayern Monaco 5-4 il manager spagnolo Luis Enrique ha parlato a lungo di Khvicha Kvaratskhelia. S'è soffermato anche sul quel soprannome che all'attaccante georgiano è stato dato ai tempi del Napoli: "Io lo chiamo Kvaradona e non solo, in tutti i modi. È un soprannome molto originale e molto carino di Napoli. È sempre bello ricordare di Maradona e ricordare una città e un club come Napoli. E sì, Kvaradona: scherziamo molto coi soprannomi, facciamo molte battute su queste cose e Kvara è un giocatore molto importante per noi non solo per la sua qualità calcistica ma anche per ciò che trasmette come persona e questo è molto importante".

Kvaratskhelia anche ieri sera è stato uno dei migliori in campo nella pirotecnica semifinale Champions andata in scena al Parco dei Principi. Prima la rete dell'1-1 sette minuti dopo il rigore trasformato da Harry Kane, poi il gol del 4-2. Sempre partendo dalla sua zona preferita, da quella fascia sinistra che lo sta consacrando come uno dei migliori giocatori al mondo. In questa Champions League è già a quota dieci reti, il migliore del PSG e il terzo nella classifica generale alle spalle di Mbappè e Kane. Di questa Champions League è uno dei mattatori assoluti e dovesse vincere di nuovo il Paris perché non pensare a lui come Pallone d'Oro 2026?

Kvaratskhelia passato da Napoli a Parigi nel gennaio 2025 per 70 milioni più bonus sarebbe il primo georgiano della storia, ma proprio il fatto di esser il giocatore più forte di sempre di una nazione calcisticamente piccola come la Georgia quest'anno lo escluderà quasi certamente dalla corsa. Il classe 2001 a causa di una nazionale non all'altezza del suo talento non prenderà infatti parte alla Coppa del Mondo al via il prossimo 11 giugno. E quest'anno, come ogni quattro anni, sarà quella la competizione che indirizzerà il più importante premio individuale. Ma la Georgia di Kvara in Nord America non ci sarà, proprio come la nostra Italia.