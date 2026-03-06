Bayern, Kane out a 4 giorni dall'Atalanta. Kompany: "Ci aspettiamo ci sia a Bergamo"

Allarme in casa Bayern Monaco. Harry Kane salterà la partita in programma oggi contro il Borussia Moenchengladbach per un problema fisico e di conseguenza il pensiero dei tifosi è andato subito al match di martedì contro l'Atalanta a Bergamo, valido per l'andata degli ottavi di finale. Alla Bild il centravanti martedì scorso ha spiegato: "Non è niente di grave".

Della stessa opinione pure il tecnico Vincent Kompany, che in conferenza stampa ha spiegato: "Ha preso una botta al polpaccio e non si è ancora ripreso. È solo una botta, niente di che. Potrebbe volerci ancora un giorno prima che sia disponibile, ma siamo abbastanza tranquilli. Certo, ci sarebbe piaciuto averlo a disposizione, ma sono cose che succedono. Ci aspettiamo sia disponibile contro l'Atalanta".