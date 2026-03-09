Scarpa d'Oro, tutto fermo in testa. Muriqi ora è 4°, Lautaro Martinez fuori dalla top-10

Harry Kane sembra lanciatissimo verso la conquista della Scarpa d'Oro. L'attaccante inglese, rimasto a riposo nell'ultimo turno di campionato, sta dominando la classifica e tiene a distanza di sicurezza Kylian Mbappé ed Erling Haaland, bloccati da problemi fisici. Alle spalle del trio di testa c'è la strana coppia formata da Igor Thiago e Vedat Muriqi, mentre la Serie A esce dalla Top 10: Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato italiano è fermo per infortunio e ora è dodicesimo con 28 punti, in compagnia di Joaquin Panichelli, Lamine Yamal, Luis Diaz, Joao Pedro e Darko Lemajic.

Ricordiamo che il punteggio è dato dal numero di gol segnati moltiplicato per il coefficiente UEFA che varia a seconda del campionato. Nel dettaglio: valgono 2 punti i gol realizzati nei campionati piazzati dal primo al quinto posto (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia); 1.5 quelli realizzati nei campionati piazzati tra la sesta e la ventiduesima posizione (Olanda, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca, Turchia, Norvegia, Grecia, Austria, Scozia, Polonia, Danimarca, Svizzera, Israele, Cipro, Svezia, Croazia e Serbia). 1 tutti gli altri.

1 Harry Kane - 60

2 Kylian Mbappé - 46

3 Erling Haaland - 44

4 Igor Thiago - 36

4 Vedat Muriqi - 36

6 Luis Suárez - 34,5

7 Vangelis Pavlidis - 31,5

8 Antoine Semenyo - 30

8 Ayase Ueda - 30

8 Deniz Undav - 30

8 Mason Greenwood - 30

12 Lautaro Martínez - 28

12 Joaquin Panichelli - 28

12 Lamine Yamal - 28

12 Joao Pedro - 28

12 Luis Diaz - 28

12 Darko Lemajic - 28