Spezia, Artistico: "Mi sento parte integrante del progetto, il mercato non mi interessa"

Una stagione non proprio ottimale quella che sta vivendo lo Spezia, formazione dei bassifondi della classifica del campionato di Serie B, che sta però piano piano risalendo, anche con il contributo di Gabriele Artistico, che ha sì segnato solo tre gol, ma tre gol che hanno portato nove punti, vitali per la formazione bianconera.

Reti per le quali l'attaccante, nell'intervista rilasciata al quotidiano Il Secolo XIX-La Spezia in edicola quest'oggi, si dice felice, visto che ripagano il lavoro e il sacrificio non solo personale ma anche del gruppo, che ha la voglia di dimostrare che vale più dell'attuale classifica. Tanto che su questo tema, si esprime così: "Se la salvezza raggiungibile? In questo momento non mi viene nemmeno di pensarci, per come stiamo lavorando in settimana penso che ci siano tutti gli elementi per raggiungere i nostri obiettivi".

La nota conclusiva va poi al calciomercato: "Se penso di cambiare aria? Assolutamente no: sento la fiducia del club e del mister, il mercato non mi è mai interessato, ora mi sento parte integrante del progetto Spezia".