Il Torino alza il pressing per David Ricardo: il Botafogo chiede più garanzie. Il punto

L'inserimento del Milan per Diego Coppola ha complicato un po' i piani del Torino, che adesso probabilmente virerà con forza su un altro obiettivo, David Ricardo. Il centrale del Botafogo è nel mirino da tempo, la trattativa era già stata avviata giorni fa, ma l'offerta formulata dal ds Gianluca Petrachi era stata respinta.

Il dirigente granata aveva messo sul piatto un milione di euro per il prestito oneroso e inserito l'obbligo di riscatto al raggiungimento di un certo numero di presenze, almeno la metà dal suo tesseramento. La società brasiliana però non si era convinta e aveva rilanciato, chiedendo maggiori certezze sull'acquisto a titolo definitivo del calciatore al termine della stagione in corso.

Di questo le parti hanno discusso a lungo, con il Torino che sta alzando il pressing. L'accordo con il difensore invece c'è già: nel caso dovesse arrivare il via libera, firmerà un contratto fino al 2029 con opzione per l'anno successivo. Il 23enne vuole provare un'esperienza in Europa e soprattutto in Italia, dove i difensori crescono tanto dal punto di vista tattico.